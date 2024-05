- Publicidad -

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, advirtió este martes -28 de mayo de 2024- un importante faltante energético para 2025 y 2026. ¿Cuáles son los detalles?

De acuerdo con el líder gremial, hay un riesgo latente en Colombia ya que se ha evidenciado un déficit de energía firme para los próximos dos años. Incluso, destacó que, en dicho plazo, el sistema debería funcionar sin faltas por parte de las empresas.

Andeg advierte un hueco de energía en Colombia. Imagen: Andeg

Vale decir que la energía firme es con la que siempre cuenta el sistema y es la que salvó a Colombia de un apagón en el reciente Fenómeno de El Niño. “Cuando se cruzan las líneas de las proyecciones de demanda (de la UPME proyectada en el Plan Energético Nacional) con los recursos firmes para los años 2025 y 2026 no se muestra un holgura”, manifestó Castañeda.

Recomendado: XM confirmó compromisos de energía firme adicionales para 2027 – 2028

Ante este escenario de falta de amplitud con la generación y entrega de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN), el líder de Andeg agregó que “la energía firme que asignaron en las plantas existentes es cero: nadie puede fallar entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026”.

Ya, para el siguiente periodo, según Alejandro Castañeda, hay un déficit de energía, entre 2026 – 2027, pues el hueco es de 2 %. Lo que se traduce en una nueva alerta roja para el sector, el Gobierno Nacional y los consumidores, pues se reavivaría la posibilidad de un racionamiento eléctrico si no se toman las medidas necesarias para robustecer al sistema y darle mayor confiabilidad.

“Claramente, entre 2027 y 2028, el hueco ya sube a 4 %. Allí es donde no comparto lo que dijo el Gobierno, en febrero de este año en la más reciente subasta de Cargo por Confiabilidad, que la iniciativa había sido un éxito, para mí no lo fue y lo expresamos en su momento”, recalcó Castañeda.

Recomendado: Después de retrasos, Colombia logra primeros 1,8 GW de energía renovable en operación

Y añadió que “la subasta no fue un éxito por una razón: porque no llenaron el hueco y éste está determinado, no por un escenario de baja demanda, sino se determina frente a un escenario de media demanda”.