En medio de las discusiones que se venían dando sobre una eventual modificación de los slots en el país, la Aeronáutica Civil informó que no se introducirán cambios en las normas asociadas a la asignación de estas franjas horarias.
El anuncio se produjo tras un encuentro en el que participaron el Gobierno Nacional y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de discutir los lineamientos para la adjudicación y el uso de los horarios de despegue y aterrizaje de aviones.
Si bien la Aerocivil indicó que no se desarrollarán ajustes normativos al régimen de slots actualmente previsto en el RAC 3, sí se reforzará el proceso de monitoreo del empleo de estos espacios aéreos. Además, aclaró que el país continúa alineado con los estándares internacionales en esta materia.
La autoridad aérea también dio a conocer que se iniciará un proceso riguroso de revisión y análisis orientado a establecer conclusiones precisas frente a la asignación y cumplimiento de slots para el Aeropuerto Internacional El Dorado. Esto permitirá “tener estadísticas claras en torno a las temporadas de verano (summer) e invierno (winter) con una data precisa, permitiendo evaluar técnicamente el uso que se hace de los slots en el país”.
Destacado: La postura de las aerolíneas frente a una eventual reforma de los slots: ¿debería cambiar la norma?
Luis Alfonso Martínez, director general de la Aeronáutica, destacó que el objetivo central de esta iniciativa es avanzar con el sistema de monitoreo hacia un modelo de organización más armónico, transparente y equitativo en la asignación de estas franjas horarias. La idea con ello no solo es la de brindar mayores garantías a las aerolíneas, sino también fortalecer la conectividad aérea nacional e internacional.
De la mano con este proyecto, la IATA ratificó su compromiso de brindar un acompañamiento integral a la Aeronáutica Civil, mediante programas de capacitación especializada y transferencia de conocimiento técnico con visión global.
En ese sentido, se informó que el proceso de capacitación y acompañamiento técnico se ejecutará de manera inmediata, asegurando una implementación estructurada y progresiva.
Destacado: Entrevista | Víctor Moneo, director comercial global de Iberia: “Colombia es uno de nuestros mercados más importantes en América Latina”
—