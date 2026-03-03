Víctor Moneo lleva 27 años en Iberia. Entró en 1998 manejando agencias de viajes. Luego fue director comercial en aeropuertos, lideró ventas en España durante nueve años, dirigió América Latina, posición desde la que vivió la pandemia, y después pasó por alianzas antes de asumir su actual cargo como director comercial global de Iberia.
Ha visto varias etapas de la compañía. Y cuando habla de Colombia lo hace con claridad: hoy es el mercado más importante de Iberia en América Latina.
En entrevista exclusiva con Valora Analitik explicó por qué el país pasó de tener un vuelo diario a tres, cómo encaja en el Plan de Vuelo 2030, qué implica el uso de SAF (Sustainable Aviation Fuel) y qué posibilidades existen de abrir nuevas rutas.
¿Cuál es la importancia de América Latina para Iberia?
Moneo no habla de América Latina como un mercado más: “América Latina no es que sea importante. Es el más importante”, afirmó.
Iberia es hoy la aerolínea europea con mayor conectividad entre Europa y América Latina. Opera 21 destinos en 16 países y, gracias a acuerdos con aerolíneas como LATAM y Avianca, esa red se amplía a 123 destinos regionales.
Para la compañía, la región es estratégica por historia, idioma, migración y negocios.
Y dentro de esa región, Colombia ha tomado un peso especial.
¿Cómo pasó Colombia de uno a tres vuelos diarios?
En 2019 Iberia operaba un vuelo diario entre Bogotá y Madrid. Hoy opera tres vuelos diarios, todos con Airbus A350, el avión más moderno y eficiente de su flota. Eso significa 2.100 asientos diarios entre Colombia y España. Para 2026, la proyección es alcanzar 760.000 sillas en el año en esta ruta.
Bogotá está hoy al mismo nivel que Ciudad de México y Buenos Aires en número de frecuencias. Incluso por encima de ciudades como Nueva York, Miami, Sao Paulo o Lima, donde Iberia opera dos vuelos diarios.
El crecimiento frente a 2019 fue del 200 %.
Para Moneo, hay una base detrás:
- Colombia es la segunda nacionalidad extranjera más numerosa en España.
- Representa cerca del 25 % de los latinoamericanos que viven allí.
- El tráfico no es solo vacacional: es familiar, laboral y corporativo.
Además, la ruta no depende únicamente del mercado colombiano.
El 37 % se vende en Colombia, otro 37 % en España y el 26 % en el resto de Europa. Más del 60 % del tráfico depende de la conectividad vía Madrid.
Desde Bogotá se puede acceder a 137 destinos en Europa. “Vivimos mucho de la conectividad. Por eso la puntualidad es fundamental”, explicó.
¿Qué implica para Iberia tener tres vuelos diarios en Colombia?
No es solo capacidad, es posicionamiento.
Tres vuelos diarios significan estabilidad de oferta, mayor flexibilidad para el pasajero corporativo y más opciones de conexión.
Iberia quiere que volar sea algo cotidiano. “La aviación comercial tiene que convertirse en una commodity”, dijo. Es decir, que viajar deje de ser un lujo y sea parte normal de la vida y de los negocios.
El Airbus A350 que opera en Colombia cuenta con tres cabinas: business, turista premium y economy. La apuesta es fortalecer el tráfico corporativo sin descuidar la eficiencia operativa.
¿Qué es el Plan de Vuelo 2030 y cómo encaja Colombia dentro de ese plan?
El Plan de Vuelo 2030 es el programa de expansión más ambicioso en la historia de Iberia y contempla una inversión superior a €6.000 millones.
La mayor parte irá a crecimiento de flota, incorporación de nuevos aviones, reconfiguración y modernización de cabinas y mejora del producto y eficiencia.
Hace un año Iberia tenía 45 aviones de largo radio. Hoy tiene 50. La meta es llegar a 70 antes de finalizar la década. Ese crecimiento permitirá aumentar frecuencias y abrir nuevas rutas.
Colombia ya es uno de los mercados donde más se ha reforzado la operación dentro de ese plan.
Además, el crecimiento se apoya en la expansión del hub en Madrid. El gestor aeroportuario Aena invertirá cerca de €10.000 millones en la red de aeropuertos españoles en los próximos cinco años, con una parte importante destinada a Madrid.
¿Cómo está abordando Iberia la sostenibilidad y el uso de SAF?
Iberia hace parte del International Airlines Group (IAG), el primer gran grupo aeronáutico que se comprometió a alcanzar emisiones netas cero en 2050.
La sostenibilidad, explicó Moneo, tiene dos dimensiones: ambiental y económica.
En el frente ambiental:
- La compañía ha venido reduciendo sus emisiones de CO₂ en los últimos cinco años.
- Opera aviones más ligeros y eficientes.
- Los nuevos modelos utilizan dos motores en lugar de cuatro, lo que reduce consumo.
- Optimiza peso y carga a bordo.
“El reto no es la flota. Los aviones ya están preparados y no es necesario modificarlos. El reto es que haya suficiente SAF disponible”, explicó.
El SAF puede reducir hasta un 80 % las emisiones netas de CO₂ en su ciclo de vida frente al combustible convencional, dependiendo de su origen. El desafío hoy es la disponibilidad y el costo.
En el frente económico, Iberia estima que su operación en Colombia genera cerca de 16.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos y aporta aproximadamente US$500 millones anuales a la economía. Más de la mitad de ese valor se queda en el país.
¿Habrá nuevas rutas desde Colombia dentro del Plan 2030?
No hay anuncio formal, pero sí confirmación de que Medellín y Cali están en evaluación.
“Lo tenemos en el radar”, dijo Moneo. La prioridad es consolidar los tres vuelos diarios en Bogotá. Pero con una flota de largo radio que pasará de 50 a 70 aviones, el margen para nuevas rutas existe.
Colombia ya no es un mercado secundario dentro del mapa latinoamericano de Iberia. Es uno de los pilares sobre los que se construye su crecimiento a 2030.