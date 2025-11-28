La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó sobre una medida preventiva y obligatoria para garantizar la seguridad operacional en la aviación, lo cual afectará temporalmente las operaciones aéreas.
En contexto, esta mañana Airbus notificó a nivel global la necesidad de una actualización urgente de software para una parte significativa de las aeronaves de la familia A320.
Como resultado, la Aerocivil ordenó que las aeronaves involucradas deberán a partir del 29 de noviembre de 2025 a las 19:00 permanecer inmovilizadas en sus bases de mantenimiento hasta que se completen los trabajos técnicos mandatorios requeridos por el fabricante.
“La Aeronáutica Civil de Colombia, en coordinación con el Gobierno Nacional, se encuentra ejerciendo todas sus facultades de supervisión y control para asegurar el cumplimiento riguroso y expedito de las modificaciones requeridas por Airbus”, dijo la entidad aeronáutica.
Asimismo, agregó que “la seguridad de los pasajeros y de la aviación es la prioridad institucional, y se implementan las acciones necesarias para reanudar la programación de vuelos con la mínima afectación al servicio”.
Las empresas afectadas por el anuncio de Airbus
Compañías con flota significativa de aviones Airbus como Avianca y JetSmart han dado el parte de su operación desde horas de la tarde cuando se conoció la medida del fabricante.
En el caso de Avianca se calcula que más del 70 % de la flota A320 se ve impactada por esta instrucción, lo que generará afectaciones relevantes en la operación aérea de la compañía.
Desde ese entonces, la empresa comenzó a trabajar en las modificaciones solicitadas por el fabricante, lo que generará disrupciones operacionales durante los próximos días.
JetSmart, por su parte, dijo que “con base en el análisis y evaluación de la información comunicada por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) hasta la fecha, solo un número reducido de aeronaves se encontraría alcanzado por la condición descrita en la Directiva de Aeronavegabilidad emitida por dicha entidad”.
“Estas aeronaves serán atendidas esta misma noche conforme a las directrices técnicas establecidas. La aerolínea realizará las actualizaciones requeridas dentro de los plazos definidos, siguiendo los procedimientos indicados y en coordinación con sus equipos de ingeniería y mantenimiento, con la seguridad como su principal prioridad”, comentó.
Entre tanto, la Aerocivil expuso que está supervisando que cada aeronave de la flota A320 cuente con la actualización de software requerida y que brindará -junto con las empresas- el apoyo necesario para garantizar que estos cambios se realicen en el menor tiempo posible.
“Solicitamos a los pasajeros estar en contacto con sus aerolíneas para conocer las posibles afectaciones derivadas de estas medidas y ser informados sobre cualquier cambio en sus vuelos programados”, finalizó la autoridad aeronáutica.