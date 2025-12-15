La aerolínea brasileña Azul comunicó que un tribunal estadounidense aprobó el plan de reorganización presentado en el marco del Capítulo 11 (Ley de bancarrota) en Estados Unidos (EE. UU.), marcando la finalización de un hito procesal dentro del proceso.
Esta decisión permite a la compañía avanzar hacia las siguientes fases de implementación, de conformidad con los términos previamente divulgados.
Ante sus dificultades de caja, durante los últimos meses Azul venía llevando a cabo el proceso de reestructuración contemplado en el plan del Capítulo 11, el cual establece los términos para reorganizar sus obligaciones financieras y operativas. El proceso inició el 28 de mayo de 2025.
Durante este periodo, la empresa completó varios pasos, incluyendo la determinación de las clases de acreedores, la distribución de los materiales de votación y la implementación de los mecanismos de solicitud.
“La confirmación del Plan representa otro hito dentro de esta secuencia previamente divulgada y esperada, reforzando la transparencia que Azul ha adoptado en relación con el proceso en su conjunto”, dijo la firma en un comunicado.
Es importante anotar que el proceso de reestructuración financiera mediante el cual la aerolínea implementa el plan es una herramienta legal utilizada en EE. UU. que permite a las empresas operar y atender a sus accionistas con normalidad mientras trabajan en segundo plano para mejorar su estructura financiera.
Con este mecanismo, Azul busca eliminar más de US$2.000 millones en deuda financiera, renegociar contratos de arrendamiento y optimizar su flota.
¿Cuál es la relevancia de Azul en el mercado aéreo de Brasil?
Azul es actualmente la aerolínea más grande de Brasil en términos de ciudades atendidas, ofreciendo más de 800 vuelos diarios a 137 destinos.
La compañía cuenta con una flota operativa de alrededor de 200 aeronaves y más de 14.000 tripulantes y opera una red de 250 rutas directas.
Azul es uno de los principales operadores del mercado de aviación brasileño, junto con Latam Brasil y GOL, formando el trío dominante que concentra la mayoría del tráfico aéreo en Brasil.
En lo que va corrido de 2025, la empresa llegó a cubrir aproximadamente el 40 % de los vuelos domésticos del mercado brasileño.
En este contexto es importante mencionar el interés que Grupo Abra -el holding que agrupa a Avianca, GOL, Wamos Air y Aerolíneas Argentinas- manifestó en Azul desde principios de este año.
En enero de 2025, Azul y Abra Group firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) no vinculante con la intención de explorar una combinación de negocios entre Azul y GOL, con lo que se consolidarían como el operador dominante en ese país, por encima de Latam.
Este acuerdo buscaba crear una estructura conjunta que fortalecería la conectividad y reduciría costos en el mercado brasileño, manteniendo las marcas y operaciones independientes.
No obstante, el proceso terminó en septiembre, cuando las partes señalaron que no se habían logrado acuerdos concretos, en parte por el enfoque de Azul en el Capítulo 11. Con esto, las empresas siguen funcionando de manera independiente.