Aeropuerto El Dorado notificó que tendrá demoras en vuelos: Fechas y motivos de los retrasos

La Aeronáutica Civil informó, a través de un comunicado oficial, que en las próximas semanas se adelantarán labores técnicas de calibración en las pistas del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Estas actividades tienen como propósito garantizar la precisión de los sistemas de navegación aérea y mantener los más altos estándares de seguridad operacional establecidos para la aviación civil.
De acuerdo con la entidad, los trabajos forman parte del mantenimiento preventivo programado, orientado a asegurar el óptimo funcionamiento de la terminal aérea durante la temporada de fin de año, un periodo en el que se presenta un aumento significativo en el flujo de pasajeros y operaciones.
La Aeronáutica Civil explicó que las labores se ejecutarán de manera escalonada, con el cierre temporal de una de las dos pistas de aterrizaje y despegue, mientras la otra permanecerá habilitada para mantener la continuidad de las operaciones. Este esquema permitirá preservar la conectividad aérea nacional e internacional, al tiempo que reducirá al mínimo el impacto en los itinerarios de vuelo y en las operaciones comerciales programadas.
¿Cuándo se ejecutará la calibración de pistas en el aeropuerto El Dorado?
Las fechas y horarios fueron definidos tras un análisis técnico que consideró los momentos de menor tráfico aéreo, con el fin de evitar afectaciones relevantes en la operación del aeropuerto. Según el cronograma establecido, las jornadas de calibración se llevarán a cabo los domingos 19 y 26 de octubre, y los domingos 2 y 9 de noviembre. Durante los dos primeros días se realizará el cierre temporal de la pista norte (14L), mientras que en las dos siguientes fechas la intervención corresponderá a la pista sur (14R).
Recomendado: El Dorado Max: Odinsa revela detalles del megaproyecto de $13 billones para el aeropuerto de Bogotá
Las labores de calibración se desarrollarán entre las 6:00 a. m. y las 2:00 p. m., dependiendo de la programación prevista para cada jornada. La Aeronáutica Civil indicó que las aerolíneas fueron notificadas con anticipación, de modo que puedan ajustar sus operaciones y evitar contratiempos que afecten a los pasajeros.
Asimismo, la entidad recomendó a los viajeros mantenerse informados sobre el estado de sus vuelos y verificar cualquier modificación directamente con las aerolíneas o a través de los canales oficiales y redes sociales de la Aeronáutica Civil.