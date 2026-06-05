Así serán los cambios en movilidad que tendrá la Carrera Séptima: Desvíos, transporte público y más

Las obras del Corredor Carrera Séptima avanzan hacia una nueva etapa a partir de este viernes 5 de junio, lo que implicará ajustes temporales en la movilidad de uno de los corredores viales más transitados del norte de Bogotá. Las intervenciones se desarrollarán entre las calles 92 y 106, una zona que concentra diariamente un importante flujo de vehículos particulares, transporte público, ciclistas y peatones.
De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, los trabajos permitirán continuar con la instalación de redes subterráneas mediante la técnica de pipe jacking, un procedimiento de ingeniería que facilita la instalación de tuberías bajo la superficie sin necesidad de realizar excavaciones abiertas sobre la vía. Este método busca reducir las afectaciones al tránsito y acelerar la ejecución de las obras.
Como parte de esta fase constructiva, se realizarán cierres en el separador central de la carrera Séptima y restricciones parciales sobre la calzada oriental. No obstante, las autoridades distritales informaron que durante toda la intervención se mantendrán dos carriles habilitados por sentido, con el fin de preservar la capacidad de circulación y disminuir el impacto sobre los desplazamientos diarios.
¿Cómo será la movilidad durante las obras en la Carrera Séptima?
Uno de los cambios más importantes se implementará entre las calles 98 y 101. En este tramo se habilitará un contraflujo temporal en sentido sur-norte utilizando uno de los carriles de la calzada occidental. Gracias a esta medida, el corredor continuará operando con cuatro carriles disponibles, distribuidos en dos carriles hacia el norte y dos hacia el sur.
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En materia de transporte público, cerca de 60 rutas de TransMiZonal y servicios duales seguirán prestando servicio en el sector. Las entidades encargadas de la operación realizarán seguimiento permanente al comportamiento del tráfico y a la demanda de pasajeros para efectuar ajustes cuando sea necesario y garantizar la continuidad del servicio.
Las mayores modificaciones recaerán sobre la movilidad en bicicleta. La ciclorruta ubicada sobre la carrera Séptima, en el tramo comprendido entre las calles 92 y 106 y en sentido norte-sur, quedará fuera de servicio de manera temporal mientras avanzan las obras.
Los ciclistas que se dirijan hacia el norte deberán tomar la calle 92 hacia el occidente para conectarse con la ciclorruta existente y continuar por la carrera 11. Desde allí podrán mantener su recorrido hasta la calle 170. En sentido contrario, quienes se movilicen hacia el sur deberán utilizar la infraestructura ciclista de la carrera 11 y, al llegar a la calle 92, girar hacia el oriente para reincorporarse a la carrera Séptima y continuar su desplazamiento hacia el centro de la ciudad.