Grupo Aval destinará más de $75.000 millones en educación y vías en Valle y La Guajira

Más de $75.000 millones serán invertidos en Colombia a través del mecanismo de obras por impuestos para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa y vial en Valle del Cauca y La Guajira, como parte de la estrategia de sostenibilidad del portafolio de infraestructura de Grupo Aval.
Las inversiones, estructuradas y gerenciadas por Proindesa —holding de infraestructura del grupo— serán intervenciones complementarias para fortalecer el acceso a educación y la conectividad en regiones priorizadas.
En el municipio de Riofrío (Valle del Cauca), se desarrollará la construcción y dotación integral de la Institución Educativa Primitivo Crespo, con una inversión superior a $32.600 millones.
El proyecto beneficiará directamente a 960 estudiantes de preescolar, básica primaria y secundaria, mediante una nueva infraestructura educativa de 5.838 m² que incluirá aulas, laboratorios, espacios administrativos, zonas de bienestar estudiantil y áreas deportivas.
La iniciativa contempla la demolición de la infraestructura existente y la construcción de una nueva sede educativa, cuya ejecución generará entre 150 y 200 empleos directos, además de dinamizar la economía local a través de la demanda de bienes y servicios.
De manera complementaria, en el municipio de Riohacha (La Guajira), se adelanta un proyecto de mejoramiento vial por cerca de $42.400 millones, que contempla la intervención de 5,7 kilómetros del corredor Moreneros – Acueducto, Aqualia.
El proyecto cuenta con la participación de Prodepacífico, PISA y Concesionaria Panamericana como contribuyentes y está orientado a mejorar las condiciones de transitabilidad de esta vía terciaria, la cual presenta limitaciones de acceso por determinadas condiciones y cumple un papel relevante en la conectividad del territorio.
Su ejecución se desarrollará en varias etapas entre 2026 y 2028, incluyendo procesos de contratación, construcción y liquidación de la obra, con una duración estimada de 12 meses en fase constructiva.
Ambos proyectos hacen parte del mecanismo de obras por impuestos, que permite a las empresas destinar parte de sus obligaciones tributarias a la ejecución directa de proyectos de inversión pública en municipios priorizados, acelerando la llegada de infraestructura a regiones con necesidades estructurales.
En este contexto, Proindesa lidera la estructuración técnica y la coordinación de los proyectos, articulando las capacidades del portafolio de infraestructura del Grupo Aval, para asegurar su ejecución con estándares técnicos, financieros y de gobernanza.
“Estas iniciativas reflejan cómo es posible transformar obligaciones tributarias en inversiones estratégicas que mejoran la calidad de vida de las comunidades, fortalecen la infraestructura y generan valor sostenible en los territorios”, afirmó Alberto Mariño, presidente de Proindesa.
A través de este portafolio de inversiones, el Grupo Aval, mediante Corficolombiana y su holding de infraestructura, consolida una visión de sostenibilidad que integra desarrollo económico, impacto social y fortalecimiento de capacidades territoriales, priorizando proyectos que contribuyen al cierre de brechas y a la generación de valor de largo plazo en las regiones.