Metro de Bogotá entra en su recta final de construcción: se vienen megaobras clave

La primera línea del metro de Bogotá alcanzó oficialmente un 80 % de avance en su construcción, un hito con el cual el megaproyecto de transporte más importante de la capital entra en su recta final.
El anuncio fue hecho por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien advirtió que los próximos 14 meses serán un periodo crítico donde se desplegarán obras complejas y se requerirá una coordinación milimétrica para cumplir con los tiempos pactados.
“Es una gran noticia, pero también implica un reto grande y es la entrada en la recta final de la construcción de este proyecto. Y es un momento crítico porque tenemos que garantizar que se coordinen bien todas las actividades, no solamente que avancen rápidamente, sino estén coordinadas”, anotó Galán.
Y añadió que, cualquier retraso en un componente específico, puede desencadenar un efecto dominó sobre la totalidad del cronograma de la obra.
Así serán las megaobras de la recta final del metro de Bogotá
Así serán las megaobras de la recta final del metro de Bogotá
El plan de ejecución para esta recta final del metro de Bogotá contempla el avance paralelo en la estructura del viaducto, la instalación de los sistemas metroferroviarios, la edificación de las estaciones con sus fachadas, la readecuación del espacio público, las obras de urbanismo y el traslado de redes de servicios públicos.
Para entender la complejidad de la fase actual, el alcalde usó una metáfora utilizada por la gerencia de la Empresa Metro: la obra se asemeja a una carrera de caballos donde los competidores corren velozmente por una pista ancha, pero al final deben cruzar un portón de forma ordenada y de a un caballo a la vez. Si el orden de paso falla, todo el resultado se ve afectado.
Desde el punto de obra ubicado en la Avenida NQS con Calle Octava, el alcalde supervisó una maniobra técnica desarrollada para instalar un vano del viaducto que permanecía pendiente debido a la posición de las vigas lanzadoras.
Si bien calificó la solución como un avance positivo, reconoció que este tipo de imprevistos evidencia fallas en la planeación inicial del proyecto que deben corregirse sin demora.
En ese sentido, Galán fue enfático al señalar que el consorcio Metro Línea 1, responsable de la ejecución y planeación de la obra, debe fortalecer de manera urgente sus capacidades operativas.
De hecho, le exigió al contratista incrementar el personal calificado y no calificado en campo, además de perfeccionar la articulación entre las distintas actividades constructivas, de cara a que el megaproyecto entre en operación comercial en el 2028.
Finalmente, el mandatario reiteró que la Alcaldía de Bogotá, la Empresa Metro y la Interventoría mantendrán un esquema de vigilancia constante y acompañamiento técnico para solucionar cualquier obstáculo.