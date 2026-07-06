Metro de Bogotá marcó avance que supera el 80 %: También se conocieron anuncios clave para el megaproyecto

La Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un nuevo hito en su proceso de construcción. De acuerdo con el más reciente reporte de la Empresa Metro de Bogotá, el megaproyecto cerró junio de 2026 con un avance general del 80,37 %.
El resultado acerca al proyecto a una de sus fases más relevantes: la marcha blanca, programada para septiembre de 2027. Esta etapa corresponde al periodo de pruebas integrales sin pasajeros, en el que se evaluará el desempeño coordinado de los trenes, la infraestructura elevada, la señalización, los sistemas eléctricos, las comunicaciones y los protocolos operativos.
El objetivo de estas pruebas será confirmar que todos los componentes del sistema funcionen de manera articulada antes del inicio de la operación comercial. Durante esta fase se revisarán aspectos como la circulación de los trenes, los tiempos de recorrido, la respuesta de los sistemas de control y la coordinación entre estaciones, patio taller y centro de control.
Los trenes destinados a la Línea 1 también han avanzado en pruebas técnicas en distintos sectores del trazado. Estas actividades permiten verificar la adaptación de los equipos a la infraestructura que se construye en la ciudad y preparar las condiciones necesarias para el desarrollo de la marcha blanca.
La obra contempla la construcción de 24 kilómetros de viaducto, que conectarán el suroccidente de Bogotá con el centro y el oriente de la capital. En los diferentes frentes de trabajo continúan las labores de montaje de la estructura elevada, instalación de componentes ferroviarios, redes eléctricas, sistemas de telecomunicaciones, estaciones, accesos peatonales y adecuaciones de espacio público.
Junio dejó novedades en estaciones, espacio público y percepción ciudadana
Durante junio se conocieron avances relacionados con las estaciones y el entorno urbano del proyecto. Uno de ellos fue la elección ciudadana de los nombres de tres estaciones de la Línea 1. Los puntos de parada serán denominados Ciudad Kennedy, Timiza y Santa Isabel, nombres que hacen referencia a los sectores de la ciudad por los que circulará el sistema.
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La definición de estas denominaciones busca fortalecer la identificación de los usuarios con la infraestructura y facilitar la ubicación dentro del recorrido. Las estaciones harán parte de una red que contará con 16 puntos de parada distribuidos a lo largo del corredor elevado.
En materia de espacio público, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, firmó el Decreto 229 de 2026, mediante el cual se puso en funcionamiento la estrategia Ondas Metropolitanas. La iniciativa está orientada a mejorar la conectividad peatonal y recuperar espacios urbanos en las zonas cercanas al trazado de la Línea 1 del Metro.
Las intervenciones contempladas buscan facilitar el acceso a las estaciones y mejorar las condiciones de movilidad para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. Estas obras complementarias son clave para integrar el sistema ferroviario con los corredores viales y las redes de transporte existentes.
Otro avance reportado fue la habilitación total de la estación Calle 26–Atrio. Este punto se convirtió en la primera estación nueva que entra completamente en operación mientras avanzan las obras de la Línea 1. Su puesta en servicio permite reorganizar los flujos peatonales y fortalecer la conexión con los servicios de transporte que operan en el centro de Bogotá.