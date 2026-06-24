Metro de Bogotá anunció nombre de 3 de las estaciones que tendrá la primera línea

El avance de la Primera Línea del Metro de Bogotá no solo se refleja en la ejecución de las obras, sino también en la construcción de la identidad que tendrá este sistema de transporte para la ciudad. En esta ocasión, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que, gracias a un proceso de participación ciudadana, quedaron definidos los nombres de tres estaciones que harán parte del trazado del proyecto.
La elección se realizó mediante una consulta abierta a los habitantes de la capital, quienes pudieron votar por diferentes alternativas propuestas para las estaciones 3, 4 y 10. El ejercicio se desarrolló a través de Chatico, el asistente virtual del Distrito, así como en el portal web de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Según informó la EMB, más de 44.000 personas participaron en la iniciativa, aportando sus votos para seleccionar las denominaciones que identificarán estos puntos estratégicos de la red férrea.
Los resultados establecieron que la estación 3 llevará el nombre de Ciudad Kennedy, luego de obtener 6.269 votos entre un total de 15.142 sufragios registrados para esta ubicación. Por su parte, la estación 4 fue denominada Timiza, alternativa que alcanzó 9.601 apoyos de los 14.587 votos contabilizados. En tanto, la estación 10 recibió el nombre de Santa Isabel, tras reunir 7.710 votos de un universo de 14.416 participantes.
De acuerdo con las cifras entregadas por la entidad, la consulta acumuló 44.145 votos, un resultado que evidencia el interés de los ciudadanos por involucrarse en la definición de elementos representativos de una de las obras de infraestructura más importantes que se construyen actualmente en Bogotá.
Con estas nuevas designaciones, ya son 15 de las 16 estaciones de la Primera Línea las que cuentan con un nombre oficial. La mayoría de ellas fueron identificadas con referencias geográficas ampliamente reconocidas por los habitantes de la ciudad o con denominaciones asociadas a estaciones de TransMilenio con las que tendrán integración operacional.
Entre las estaciones que ya cuentan con nombre oficial se encuentran Gibraltar, Portal Américas, Hospital de Kennedy, Avenida Boyacá, Puente Aranda, SENA, Hospital (HOMI), Avenida Jiménez, Central, Calle 45, Calle 63 y Calle 72, además de las recientemente definidas Ciudad Kennedy, Timiza y Santa Isabel.
La única estación que aún no tiene una denominación definitiva es la número 7, la cual funcionará como punto de integración con el sistema TransMilenio. Según explicó la Empresa Metro de Bogotá, para este caso se adelantará un procedimiento conjunto que permitirá determinar el nombre que identificará esta estación en el futuro.