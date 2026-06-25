El Metro de Bogotá dejará 500.000 metros cuadrados libres: ¿qué pasará con ellos?

El Metro de Bogotá no solo transformará la forma en que se movilizan millones de personas, sino que también abrirá un nuevo desafío para la ciudad: definir el futuro de cerca de 500.000 metros cuadrados de espacio público que quedarán bajo el viaducto de la Primera Línea.
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Mientras la obra avanza y se acerca una nueva etapa de construcción, urbanistas, autoridades y organizaciones especializadas comenzaron a debatir cómo aprovechar estos espacios para evitar que se conviertan en zonas deterioradas o inseguras y, por el contrario, impulsen la movilidad, el comercio y la calidad de vida de los bogotanos.
La discusión será liderada por Bogotá Cómo Vamos, en alianza con la ONG Despacio, a través de Metro20, una iniciativa que acompañará los últimos 20 meses de construcción de la Primera Línea del Metro con encuentros ciudadanos y conversaciones sobre los principales retos urbanos que traerá esta infraestructura.
¿Qué harán con los espacios que dejará el Metro de Bogotá?
De acuerdo con la iniciativa, los aproximadamente 500.000 metros cuadrados de espacio público proyectados bajo el viaducto representan una oportunidad para redefinir parte del paisaje urbano de Bogotá.
Sin embargo, expertos en desarrollo urbano advierten que las decisiones que se adopten desde ahora serán determinantes para el futuro de estos lugares. Aspectos como la iluminación, la seguridad, la movilidad peatonal, la actividad económica y la apropiación ciudadana influirán en que estos espacios se conviertan en puntos de encuentro o, por el contrario, en sectores con problemas de deterioro e inseguridad.
Como parte de Metro20, durante los próximos meses se desarrollarán encuentros con especialistas nacionales e internacionales, así como espacios de participación ciudadana para recoger propuestas de habitantes, comerciantes, estudiantes y futuros usuarios del sistema.
La intención es que los aportes sirvan para enriquecer la discusión pública sobre el uso de los espacios que surgirán alrededor del corredor férreo antes de que entre en operación la Primera Línea del Metro.
La primera jornada de Metro20 se realizará el 25 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana y estará enfocada en uno de los factores que los urbanistas consideran más importantes para garantizar el éxito de estos espacios: la iluminación.
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En el encuentro participará Leni Schwendinger, reconocida internacionalmente por sus proyectos de urbanismo nocturno e iluminación en ciudades de Estados Unidos y Europa, además de Carlos Felipe Pardo, fundador de Despacio y referente colombiano en movilidad sostenible y espacio público.
Según Despacio, la experiencia internacional demuestra que los espacios ubicados bajo infraestructuras elevadas pueden tener resultados muy distintos dependiendo de las decisiones de diseño y administración que se adopten desde las primeras etapas del proyecto.
Casos como Nueva York, Chicago o Delhi evidencian que estos corredores pueden convertirse en activos urbanos con comercio, actividades culturales y espacios de encuentro, pero también pueden deteriorarse si no existe una adecuada planificación.
El Metro de Bogotá avanza hacia su operación en 2028
La discusión sobre el uso de estos espacios coincide con el avance de la construcción de la Primera Línea del Metro.
En una reciente entrevista con Caracol Radio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que el proyecto ya supera el 79 % de ejecución y mantiene el cronograma para iniciar operaciones en marzo de 2028.
El mandatario señaló que durante este año se completará el viaducto y continuará la llegada progresiva de los trenes que prestarán el servicio.
Galán también destacó que los próximos 18 meses serán decisivos para consolidar las principales obras de infraestructura que actualmente se desarrollan en la capital y que complementarán la transformación de la movilidad en Bogotá.
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Más allá del avance físico del Metro, el reto ahora será garantizar que el espacio urbano que nacerá bajo el viaducto tenga un uso adecuado. Para organizaciones como Bogotá Cómo Vamos y Despacio, el impacto de esta infraestructura no dependerá únicamente de los trenes o de las estaciones, sino también de la manera en que los ciudadanos puedan vivir, recorrer y apropiarse de esos 500.000 metros cuadrados que cambiarán el paisaje de la ciudad durante las próximas décadas.