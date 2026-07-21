Opinión | Colombia nace a diario

Por: Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio
Decimos que Colombia nació el 20 de julio de 1810. Es una verdad histórica. Pero con los años, recorriendo el país, conociendo a su gente y compartiendo sus sueños y desafíos, he llegado a una convicción distinta: los países no nacen una sola vez.
Nuestro país vuelve a nacer cada vez que un maestro logra que un estudiante descubra un futuro que no imaginaba posible. Cuando alguien abre por primera vez la puerta de su nueva casa o un empresario logra concretar su primer negocio. Cuando una familia entiende que el mañana puede ser distinto al pasado. Cuando una oportunidad aparece donde parecía improbable.
Esas historias rara vez ocupan los titulares, sin embargo, son las que sostienen a Colombia.
Este 20 de julio no solo celebramos un año más de independencia, también, como ocurre cada cuatro años, se instala un nuevo Congreso y unos días después se posesiona un nuevo gobierno. Comenzará un nuevo ciclo para nuestras instituciones. Llegarán nuevas voces, nuevas prioridades y decisiones que ayudarán a definir el futuro del país.
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Pero mientras Colombia mira ese cambio, hay otra Colombia que no hace pausas. La que abre sus negocios cada mañana. La que enseña, produce, investiga, cuida y construye. La que enfrenta dificultades sin renunciar a la posibilidad de salir adelante. La que entiende que el futuro no depende únicamente de las decisiones que se toman desde las instituciones, sino también de millones de decisiones cotidianas que crean oportunidades para todos.
Esa es, quizá, una de las mayores fortalezas de nuestro país. Más allá de las diferencias, que son parte natural de cualquier democracia, existe una enorme capacidad de los colombianos para crear, innovar, trabajar y tender la mano a otros. Esa confianza silenciosa rara vez ocupa los espacios noticiosos. Sin embargo, es la que mantiene vivo nuestro propósito colectivo: la capacidad de construir un mejor país.
Con los años he entendido que los cambios más profundos casi nunca empiezan con un gran discurso. Empiezan cuando una persona encuentra una oportunidad y decide aprovecharla. Porque una vida transformada puede cambiar el rumbo de una familia, una familia puede fortalecer una comunidad y comunidades enteras son las que, al final, terminan transformando una sociedad.
Dentro de algunos años seguramente no recordaremos los titulares de esta época, lo que si recordaremos serán las oportunidades que fuimos capaces de crear y aprovechar, los sueños que encontraron un camino y las vidas que cambiaron para siempre. Esa será, al final, la verdadera forma de medir nuestro paso por este momento de la historia.
Por eso, este 20 de julio, además de recordar el día en que nació Colombia, vale la pena hacernos una pregunta: Si nuestro país no se construye cada cuatro años, sino todos los días… ¿Qué oportunidad vamos a crear hoy, juntos, para que Colombia vuelva a nacer mañana?
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