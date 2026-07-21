Keralty confirma que seguirá en Colombia pese a las acusaciones del Gobierno Petro

Keralty confirmó que continuará en Colombia y mantendrá su operación en el país, pese a cuestionamientos y lo que la compañía calificó como una persecución durante el gobierno del presidente saliente Gustavo Petro.
Por medio de una carta firmada por Joseba Grajales, su presidente, la organización se pronunció luego de que el mandatario volviera a lanzar acusaciones contra la mencionada y sus colaboradores, llegando a calificarlos de “genocidas”.
En ese orden, Keralty rechazó los señalamientos y aseguró que son “falsas” y “profundamente injustas” las palabras con los profesionales de la salud que trabajan en el país.
En su carta, la compañía sostuvo que durante los cuatro años del Gobierno Petro enfrentó lo que describió como una estrategia de confrontación y persecución contra la organización y EPS Sanitas.
“Keralty se convirtió en una muralla ética, jurídica e institucional frente a los intentos de destrucción del modelo”, afirmó la empresa, que también aseguró haber enfrentado “presiones, campañas de desprestigio, intervenciones administrativas y ataques verbales directos desde la más alta autoridad del país”.
Destacado: Keralty negó presiones políticas a trabajadores y rechazó acusaciones en redes replicadas por Petro
La compañía señaló que, pese a este escenario, decidió mantener su posición y defender la legalidad de su operación, los derechos de sus usuarios y la continuidad de la atención en salud.
“Tomamos una decisión consciente: defender la legalidad, los derechos de nuestros usuarios y la dignidad de nuestro equipo, aunque ello implicara asumir costos reputacionales, económicos y personales muy elevados”, afirmó Keralty.
En su pronunciamiento, la organización también hizo referencia a decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que, según su interpretación, cuestionaron algunas de las medidas adoptadas contra Keralty y EPS Sanitas.
La compañía aseguró que “la devolución de la administración de la EPS, las órdenes de rectificación de declaraciones y el reconocimiento de los perjuicios causados son hitos que confirman que no era nuestra organización la que estaba al margen de la legalidad”.
Así las cosas, pese al enfrentamiento con el Gobierno Petro y a los cuestionamientos públicos del presidente saliente, Keralty fue enfática en que no se retirará del país.
“Keralty seguirá en Colombia. Seguiremos cuidando la salud y la vida, trabajando hombro a hombro con nuestros pacientes, con nuestros profesionales y con todas las instituciones que creen en un país donde la ley está por encima del capricho”, afirmó la organización.
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