“Antioquia resistió y Colombia se salvó”: fuerte discurso de Abelardo en Túnel del Toyo, obra que ordena priorizar en su gobierno

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, realizó una visita al Túnel del Toyo este 20 de julio, pocas horas después de participar en el tradicional desfile militar por la conmemoración de la Independencia Nacional.
El recorrido se llevó a cabo en compañía del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quienes acompañaron al mandatario electo a una de las obras de infraestructura más importantes para el departamento y el país.
La visita envió un mensaje de respaldo a un proyecto considerado estratégico para mejorar la conectividad entre Medellín, el Urabá antioqueño y los futuros puertos sobre el Caribe. El Túnel del Toyo hace parte de un corredor vial que busca reducir significativamente los tiempos de desplazamiento hacia la región de Urabá, fortaleciendo la competitividad, el comercio exterior y el desarrollo económico del noroccidente colombiano.
Allí De la Espriella, enfatizó en que viene una nueva era para el departamento pues “Antioquia resistió y Colombia se salvó” y ordenó a la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, que el proyecto se acelere para poder culminar esta importante obra de infraestructura para el país y la región.
Avances en la nueva vía al Mar
Durante el recorrido, las autoridades revisaron el avance de las obras y destacaron la importancia de mantener la continuidad del proyecto, que ha requerido esfuerzos conjuntos entre la Nación, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.
La presencia de De la Espriella en el Túnel del Toyo se interpreta además como una señal sobre la relevancia que tendría la infraestructura dentro de las prioridades de su próximo gobierno.
En los últimos meses, el presidente electo ha insistido en la necesidad de acelerar las inversiones en proyectos que impulsen la productividad, la competitividad regional y la generación de empleo.
El Túnel del Toyo, considerado el túnel carretero más largo de Colombia una vez entre en operación, es una de las obras más emblemáticas del país: su puesta en funcionamiento permitirá mejorar la conexión del centro del país con los puertos de Urabá, reduciendo costos logísticos para los sectores productivos y facilitando el transporte de mercancías.
La visita, a su vez, se produjo en una fecha simbólica para el país, luego de los actos protocolarios del 20 de julio, y reunió a representantes del Gobierno entrante y de las principales autoridades regionales, quienes reiteraron la importancia de culminar este proyecto para consolidar a Antioquia como un eje logístico y de desarrollo nacional.