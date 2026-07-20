Petro llama a huelga general «indefinida» si Gobierno de Abelardo revierte sus reformas y logros

La tarde de este lunes 20 de julio Gustavo Petro, presidente de Colombia, se dirigió por última vez a los colombianos en una plaza pública.
El discurso empezó haciéndole homenaje al sombrero del fallecido Carlos Pizarro, y devolviéndolo a su hija, la senadora María José Pizarro.
Posteriormente, Petro volvió a arremeter contra los resultados de las elecciones presidenciales en la segunda vuelta, alegando fraude, como en otras ocasiones.
Esta vez, el saliente mandatario informó que esta noche por medio de redes sociales dará a conocer la demanda que hizo llegar a la justicia colombiana “con todas las pruebas e indicios”.
Explicó que 70.000 testigos digitales se juntaron “voluntariamente en el tema de los algoritmos y programación, y descubrieron el fraude en Colombia”.
En ese orden, acusó a los hermanos Bautista, quienes en su juicio, deberían ir a la cárcel. Adicionalmente, mencionó a Benjamín Netanyahu, quien según él brindó apoyo para que fuera otra voluntad la que se impusiera sobre el pueblo.
Y, a pocos minutos de que empiece la instalación del nuevo Congreso, lanzó un mensaje sobre las reformas que impulsó su gobierno.
A su seguidores que lo acompañaron en Ciudad Bolívar, les informó de “huelga general indefinida” si sus proyectos son revertidos.
Advirtió que si lo anterior se hace realidad, habrá una huelga de hambre, un paro agrario nacional y una huelga general juvenil.
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Un llamado a la oposición y a la resistencia “pacífica”
Desde la tarima, Petro hizo un llamado a sus simpatizantes para “alistar la resistencia pacífica” y, en un caso específico, “dar el segundo grito de independencia”.
Eso tras considerar que la persona que debería esta posesionándose el próximo 7 de agosto es Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico. “Si avanzamos deberíamos haber reelegido el Gobierno”.
En su concepto, Donald Trump es responsable de que de la Espriella sea el próximo presidente de Colombia, y señaló que desde la fecha de la posesión, el país perderá su soberanía “y se convertirá en un virreinato, como hace 200 años”.
Y agregó: “El próximo presidente será un sirviente de los Estados Unidos”.