El empresario Jorge Jaller será embajador de Colombia en Venezuela, confirma Abelardo de la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó oficialmente en Medellín la designación del empresario Jorge Jaller como nuevo embajador de Colombia en Venezuela.
Jaller asumirá así la representación diplomática en Caracas respaldado por una consolidada trayectoria ejecutiva en el sector corporativo nacional.
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Durante más de dos décadas estuvo vinculado al Grupo Éxito, donde ocupó roles clave como director de ventas y operaciones, gerente corporativo de marca y gerente de textil y hogar, trayectoria que culminó desempeñándose como vicepresidente Retail de la organización entre 2022 y diciembre de 2024.
Tras su salida de la compañía, el empresario fundó la firma Glovanze, una consultora de negocios con un enfoque estratégico de expansión hacia el mercado latinoamericano, incluyendo el venezolano, experiencia comercial que se fortalece con su trayectoria en el sector retail.
De esta manera, se siguen sumando más nombramientos del Gobierno De la Espriella que se posesionará el próximo 7 de agosto.
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