Cúpula militar y de Policía no estuvo en discurso de Gustavo Petro tras desfile del 20 de julio: las razones tras su ausencia

La cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional se retiró este lunes del escenario una vez finalizó el tradicional desfile militar del 20 de julio y no permaneció para escuchar el discurso del presidente Gustavo Petro, en un hecho que llamó la atención durante la conmemoración del Día de la Independencia.
De acuerdo con la misma explicación del Ministerio de Defensa, la salida de los altos mandos obedeció a que la intervención del jefe de Estado tendría un carácter político y no militar, tal como ocurrió. Según esas versiones, el propio presidente Gustavo Petro les habría indicado que, una vez concluidos los actos militares, tenían autorización para retirarse si así lo consideraban.
A pesar de ello, llama la atención que finalmente los militares se hayan retirado pues Petro sigue siendo presidente y máximo jefe de las fuerzas militares.
El Ejército Nacional desfiló con 26 bloques y cerca de 1.600 uniformados, mientras que la Armada participó con 19 bloques y 1.543 marinos. La Fuerza Aeroespacial Colombiana presentó 37 bloques con 1.170 hombres y mujeres, y la Policía Nacional cerró la jornada con 40 bloques y 1.965 uniformados.
Cabe destacar que el discurso de Petro fue eminentemente político y entre sus diferentes llamados resaltó una “huelga general indefinida” si sus proyectos son revertidos.
Advirtió que, si lo anterior se hace realidad, habrá una huelga de hambre, un paro agrario nacional y una huelga general juvenil.
Una vez concluyó el componente militar del evento, los comandantes de las Fuerzas Militares y de la Policía abandonaron el lugar. Posteriormente, el escenario quedó dispuesto para la intervención del presidente Gustavo Petro, quien dirigió un discurso con contenido político y de balance de su administración.
Así, la ausencia de la cúpula militar durante la alocución presidencial generó comentarios debido a que no es habitual que los altos mandos se retiren antes del discurso del comandante supremo de las Fuerzas Armadas.