Las 5 propuestas clave que plantea Andrés Julián Rendón a de la Espriella para Antioquia

En la conmemoración de la Independencia de Colombia, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, le planteó al presidente electo Abelardo de la Espriella cinco propuestas para ejecutarlas en los primeros días de gobierno.
“Los colombianos tenemos que ser conscientes del riesgo que acabamos de enfrentar. Dejan un país en los rines. No es que dejen la olla raspada, porque se la llevan igual que los cubiertos. En Antioquia, conocedores de la situación fiscal actual de país, queremos hacerle cinco propuestas que se convertirán en victorias tempranas en sus primeros 100 días de gobierno”, dijo el gobernador.
Según explicó Rendón, las propuestas ayudarán a combatir el centralismo y profundizar en la autonomía de las regiones, movilizar el aparato estatal existente y quitar los obstáculos que supone un trámite ante una oficina estatal en Bogotá.
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Cinco propuestas de Antioquia para el Gobierno entrante
El primer tema se relaciona con la seguridad. Aquí planteó el gobernador la Operación Cazador Antioquia – OCA, para neutralizar 19 objetivos de alto valor en el departamento.
Se trata de delincuentes de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y El Mesa que delinquen en las diferentes subregiones. También pidió priorizar la fumigación aérea con drones en el Bajo Cauca, Nordeste y Norte.
En infraestructura, recordó que, para licitar la rehabilitación y operación de más de 170 kilómetros de vía férrea, solo falta formalizar por parte del Invías la entrega del corredor entre Bello y Puerto Berrío y autorizar restaurar el túnel de la Quiebra.
De igual manera, Rendón recordó que en el Senado cursa una iniciativa del Gobierno de Antioquia para modernizar el régimen de las Asociaciones Público-Privadas, que amplía las posibilidades para estructurar proyectos y permite concesiones de hasta 50 años.
“Le pongo un ejemplo, Presidente: Pacífico 1, la vía que conecta a Medellín con el Suroccidente del país. Ahí hay obras pendientes por $1,8 billones, que hoy no tienen fuente de financiación. Si esta ley se aprueba, la concesión podría ejecutarlas sin que el Estado tenga que destinar un solo peso adicional”, explicó el mandatario.
A su vez, planteó avanzar en la autonomía económica de las mujeres, la creación de una “mesa antiapagón” para enfrentar los riesgos ante el fenómeno de El Niño y en apoyar la iniciativa de los diputados de Colombia, consistente en definirle una fuente de financiación a la descentralización por medio de la propiedad y titularidad de los impuestos de renta y patrimonio.
Por su parte, en su discurso, el presidente electo destacó la “valentía de los antioqueños para enfrentar un gobierno indolente” y sacar adelante la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo.
Frente a las propuestas del gobernador, de la Espriella aseguró que “en 19 días cesará la horrible noche” y que volverán los bombardeos y la fumigación para traer seguridad. “A los delincuentes mano implacable”, aseveró.
Por último, le dio la orden a la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, para que los contratistas del Invías a cargo de la instalación de los equipos electromecánicos “hagan lo que sea necesario para materializar este sueño del pueblo antioqueño”.
Cabe señalar que el Túnel del Toyo está listo, y para que entre en operación una vez finalicen las obras en el tramo 2 es necesario que el Gobierno Nacional adelante este proceso lo más pronto posible.