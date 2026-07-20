Carlos Felipe Mejía será el nuevo embajador de Colombia en España

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó el nombramiento de Carlos Felipe Mejía como nuevo embajador en España, uno de los cargos diplomáticos más relevantes para la política exterior del país debido a los estrechos vínculos económicos, comerciales y culturales entre ambas naciones.
Esta reciente designación se suma a la de Jorge Jaller como embajador en Venezuela, confirmada también por el presidente electo.
Con esta designación, el mandatario continúa conformando el equipo que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto, apostándole a perfiles con experiencia en el sector público y con cercanía a su proyecto de gobierno.
Trayectoria de Carlos Felipe Mejía
Mejía, quien fue senador de la República por el partido Centro Democrático durante el periodo 2018-2022, ha desarrollado buena parte de su carrera en la política nacional.
Durante su paso por el Congreso hizo parte de distintas comisiones y se destacó por su participación en debates relacionados con asuntos económicos, fiscales y de control político. Antes de llegar al Senado también fue diputado de la Asamblea de Caldas, consolidando una trayectoria en el ámbito legislativo y regional.
Su llegada a la Embajada de Colombia en España ocurre en un momento en el que ambos países mantienen una agenda estratégica en materia de comercio, inversión, cooperación, turismo y migración.
Esto es clave pues España continúa siendo uno de los principales inversionistas extranjeros en Colombia y un socio clave para empresas colombianas interesadas en expandir operaciones hacia Europa como ocurre con Juan Valdez, Home Burgers o Grupo Trinity, entre otras.
Asimismo, el nuevo embajador tendrá entre sus principales retos fortalecer las relaciones bilaterales, promover nuevas oportunidades de inversión, respaldar a la comunidad colombiana residente en España —una de las más numerosas en el exterior— y consolidar los lazos de cooperación en sectores como infraestructura, transición energética, innovación y educación.
El nombramiento también se produce en medio de la conformación del cuerpo diplomático del gobierno de Abelardo de la Espriella, quien ha venido anunciando progresivamente a los funcionarios que representarán al país en diferentes destinos estratégicos.
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