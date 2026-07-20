En Vivo | Instalación y posesión del nuevo Congreso de Colombia 2026-2030

La instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030 marca el inicio de una nueva etapa política en Colombia, con un Legislativo que tendrá la responsabilidad de tramitar las principales reformas del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y de definir el rumbo de temas clave para la economía, la seguridad, la salud y el desarrollo social del país.
La jornada del 20 de julio representa la posesión oficial de senadores y representantes elegidos en las urnas y el comienzo de un cuatrienio en el que se pondrán a prueba las mayorías, las alianzas políticas y la capacidad de concertación entre el Ejecutivo y el Congreso.
En total, el nuevo Congreso estará integrado por 286 congresistas, distribuidos de la siguiente manera:
- 103 senadores
- 183 representantes a la Cámara
¿Cómo se distribuyen las curules?
En el Senado de la República fueron elegidos:
- 100 senadores por circunscripción nacional.
- Dos representantes de las comunidades indígenas.
- Un senador correspondiente al Estatuto de la Oposición, asignado al segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales.
Por su parte, la Cámara de Representantes quedó conformada por:
- 161 representantes por circunscripciones territoriales.
- 16 representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep).
- Dos representantes de las comunidades afrodescendientes.
- Un representante indígena.
- Un representante de los colombianos en el exterior.
- Un representante de la comunidad raizal.
- Una curul correspondiente al Estatuto de la Oposición para la fórmula vicepresidencial que ocupó el segundo lugar en las elecciones presidenciales
En desarrollo…