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En Vivo | Último discurso público de Gustavo Petro como presidente de Colombia

Desde la localidad de Ciudad Bolívar, Petro da su discurso.

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Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

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Este lunes 20 de julio Gustavo Petro, presidente de Colombia, se dirige por última vez en plaza pública al país.  

Y es que el próximo viernes 7 de agosto, Abelardo de la Espriella se posesionará como nuevo mandatario de los colombianos.

Petro adelantó en su discurso que hoy en la instalación del nuevo Congreso presentará más datos y cifras sobre la gestión de su Gobierno.

En otro detalles, informó que la noche de este lunes presentará a la ciudadanía la demanda sobre los resultados electorales, alegando fraude de la Registraduría Nacional.

“Esta noche se publica la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana con todas las pruebas e indicios”.

Explicó que 70.000 testigos digitales se juntaron “voluntariamente en el tema de los algoritmos y programación, y descubrieron el fraude en Colombia”.

A su vez, acusó: “Los hermanos bautistas deben ir a la cárcel (…). Descubrimos como fue el apoyo que brindo Benjamín Netanyahu para imponerse sobre la voluntad del pueblo”.

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Tags: Gustavo Petro
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