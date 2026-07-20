En Vivo | Último discurso público de Gustavo Petro como presidente de Colombia

Este lunes 20 de julio Gustavo Petro, presidente de Colombia, se dirige por última vez en plaza pública al país.
Y es que el próximo viernes 7 de agosto, Abelardo de la Espriella se posesionará como nuevo mandatario de los colombianos.
Petro adelantó en su discurso que hoy en la instalación del nuevo Congreso presentará más datos y cifras sobre la gestión de su Gobierno.
En otro detalles, informó que la noche de este lunes presentará a la ciudadanía la demanda sobre los resultados electorales, alegando fraude de la Registraduría Nacional.
“Esta noche se publica la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana con todas las pruebas e indicios”.
Explicó que 70.000 testigos digitales se juntaron “voluntariamente en el tema de los algoritmos y programación, y descubrieron el fraude en Colombia”.
A su vez, acusó: “Los hermanos bautistas deben ir a la cárcel (…). Descubrimos como fue el apoyo que brindo Benjamín Netanyahu para imponerse sobre la voluntad del pueblo”.