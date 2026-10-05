Aeropuerto El Dorado reanuda operaciones tras suspensión por tormenta

Tras restablecer las comunicaciones, la Aeronáutica Civil informó la reanudación de las operaciones en el aeropuerto El Dorado.
La autoridad aérea señaló que se está trabajando en la reorganización del tráfico aéreo para recuperar progresivamente las demoras. Además, pidió a los usuarios consultar el estado de sus vuelos para evitar contratiempos.
El freno temporal en la operación se produjo por cuenta de las condiciones climáticas, motivo por el cual todos los vuelos con origen y destino a la terminal aérea fueron puestos bajo la figura de”Ground Stop”.
“Por fuerte tormenta, visibilidad reducida y falla en comunicaciones, se decreta GROUND STOP para todos los vuelos con origen/destino al Aeropuerto El Dorado”, señaló en su momento la entidad en su cuenta de X.
El ‘Ground Stop’, o alto en tierra, es una medida temporal de control de tráfico aéreo que obliga a los aviones a quedarse en su aeropuerto de origen sin poder despegar si tienen como destino un área o aeropuerto afectado.
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