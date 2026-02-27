Afectaciones viales por lluvias ya superan los 30 puntos críticos en Colombia 

La temporada invernal vuelve a presionar la infraestructura vial de Colombia en un momento clave para la movilidad de carga y pasajeros.
Las afectaciones viales por lluvias en Colombia ya superan los 30 puntos críticos, en medio de una temporada invernal que comienza a tensionar corredores estratégicos para el transporte de carga, el turismo y la conectividad regional.
La Policía Nacional confirmó 11 cierres totales y 21 pasos restringidos a un carril en al menos nueve departamentos, tras deslizamientos, colapsos de puentes y pérdida de banca.
El balance, entregado por el Observatorio de la Dirección de Tránsito y Transporte, evidencia que el impacto no es aislado ni focalizado, sino que se distribuye en zonas clave del norte, noroccidente y suroccidente del país, con implicaciones directas sobre la movilidad interdepartamental y las cadenas logísticas.
Los corredores viales más afectados por la ola invernal
Antioquia concentra varios de los eventos más relevantes. En la vía Santuario – Caño Alegre se decretó cierre total por un deslizamiento de gran magnitud. En la región de Urabá, zona estratégica para exportaciones agrícolas, el corredor Necoclí – Arboletes permanece cerrado tras el desbordamiento del río Mulatos que comprometió la estructura del puente.
A su vez, la vía Arboletes – San Juan de Urabá registra cierre total por daño estructural en una cabecera de puente.
En Córdoba, el puente Jalisco, ubicado en el municipio de Los Córdobas, sufrió una fractura estructural que obligó al cierre total de la vía Puerto Rey – Montería. Además, se reportó el colapso del puente sobre el arroyo Ejem en la vía Tuchín – Momil, en jurisdicción de Lorica.
Magdalena también enfrenta una emergencia de alto impacto: el colapso del puente Mendihuaca en la vía Santa Marta – Palomino, tras una creciente súbita del río. Este corredor es determinante para la movilidad entre Magdalena y La Guajira, además de ser una arteria clave para el turismo en la región Caribe.
En el sur del país, Nariño reporta pérdida total de banca en la vía Rumichaca – Pasto, sector Tablón Obraje, lo que obligó al cierre total del tránsito. Se trata de un eje estratégico por su conexión con Ecuador y el comercio binacional.
Las afectaciones viales y los riesgo de nuevas emergencias
A los 11 cierres totales se suman 21 puntos con cierre parcial y paso controlado a un carril en departamentos como Santander, Risaralda, Casanare, Meta y Antioquia.
Las causas principales son deslizamientos de tierra, caída de rocas, socavación del terreno y pérdida parcial de banca.
El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, señaló: “Estamos enfrentando una temporada de lluvias con impactos importantes sobre la infraestructura vial (…) Nuestra prioridad es salvaguardar la vida de los usuarios viales”.
Asimismo, advirtió sobre el comportamiento de los conductores en zonas afectadas: “Hacemos un llamado a los conductores para que no intenten cruzar puentes o sectores afectados por crecientes súbitas. Es fundamental respetar las señales y las indicaciones de nuestros uniformados. La prevención es la principal herramienta para evitar tragedias en carretera”.
Las autoridades mantienen coordinación con concesiones viales, entes territoriales y organismos de gestión del riesgo para evaluar daños estructurales y definir intervenciones de emergencia.
Las afectaciones viales por lluvias tienen un efecto directo sobre el transporte de carga, especialmente en regiones con alta dependencia de corredores específicos.
El comportamiento de las precipitaciones en las próximas semanas será determinante. Si persisten las lluvias intensas, podrían activarse nuevos puntos críticos en corredores de alta pendiente y zonas ribereñas.