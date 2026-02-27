Precio de la gasolina vuelve a bajar desde el 1 de marzo: esta es la nueva reducción confirmada

El precio de la gasolina en Colombia vuelve a moverse, nuevamente a la baja. El Gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó una nueva reducción que comenzará a aplicarse desde el 1 de marzo, en lo que representa la segunda disminución consecutiva del combustible en 2026.
La medida, que había sido anticipada a Valora Analitik el pasado 26 de febrero por fuentes del Ejecutivo, ya fue confirmada oficialmente y se enmarca en una estrategia que busca aliviar el bolsillo de los consumidores en medio de un entorno de inflación aún elevada y presiones sobre el costo de vida.
De acuerdo con el anuncio divulgado por el Gobierno, desde marzo el precio de la gasolina tendrá un ajuste de $500 menos por galón. Con esto el valor promedio a nivel nacional quedará en alrededor de $15.000.
Un giro tras más de $6.800 de aumentos en el precio de la gasolina desde 2022
La relevancia de esta decisión se entiende mejor cuando se observa el recorrido que ha tenido el combustible a lo largo de los últimos cuatro años. Desde 2022, el precio promedio de la gasolina en Colombia aumentó en más de $6.800 por galón.
A comienzos de 2022, el valor rondaba los $9.200. Un año después, en enero de 2023, ya superaba los $10.250. Para noviembre de ese mismo año había escalado hasta cerca de $14.800 y, en enero de 2024, el promedio nacional se movía alrededor de los $15.160.
El ajuste continuó durante 2025 y comienzos de 2026, cuando el precio promedio alcanzó los $16.057 por galón en enero, su nivel más alto en la serie reciente. Es decir, en apenas cuatro años el combustible pasó de estar en un rango inferior a $10.000 a superar los $16.000.
Este comportamiento respondió principalmente al desmonte progresivo del subsidio a la gasolina y al esfuerzo por reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que llegó a representar una de las mayores presiones fiscales para el Gobierno.
La reducción de $500 anunciada para marzo no revierte el incremento acumulado, pero sí marca un cambio en la dirección de la política de precios, luego de un largo periodo de ajustes al alza.
El combustible es un insumo transversal en la economía. Su precio incide directamente en el transporte urbano e intermunicipal, pero también en la logística de alimentos, insumos industriales y comercio minorista.
Con esta segunda reducción consecutiva en 2026, el precio promedio se moverá nuevamente hacia el rango de los $15.000, aún lejos de los niveles de 2022, pero por debajo del máximo reciente observado en enero.