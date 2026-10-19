Ahora | Economía de Colombia cayó 0,04 % en agosto de 2026 arrastrada por el sector primario e industrial

En agosto de 2026, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró una contracción del 0,04 % frente al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el DANE.
La cifra representa una desaceleración frente al desempeño observado en los meses previos y se explica fundamentalmente por caídas superiores al 3 % en las actividades primarias y secundarias, sumado a un débil avance de las actividades terciarias, que crecieron apenas un 1,10 %.
Así, en el año corrido (enero-agosto), la actividad económica acumula una variación positiva del 2,27 %. Sin embargo, el dato es menor al 2,62 % que registró la entidad 12 meses atrás para los mismos meses.
Por otro lado, en la serie ajustada por efecto estacional y calendario, la economía nacional se ubicó en 125,65 puntos, lo que significó un decrecimiento interanual del 0,11 % y una caída mensual del 3,11 % en comparación con julio de 2026.
Caídas superiores al 3 % en las actividades primarias y secundarias
Las cifras del DANE revelan que el freno en el dinamismo productivo durante agosto se originó principalmente en los sectores dedicados a la extracción, el agro, la industria transformadora y la construcción.
Las actividades primarias (agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y la explotación de minas y canteras) mostraron una disminución interanual del 3,19 %. El índice cayó a 106,94 puntos en comparación con los 110,47 anotados en agosto de 2025, aportando -0,45 puntos porcentuales (pp) a la variación del indicador total.
Del mismo modo, las actividades secundarias, compuestas por las industrias manufactureras y la construcción, presentaron una caída del 3,03 %. El índice se contrajo a 98,53 puntos frente a los 101,62 puntos del año precedente, lo que implicó un impacto de -0,39 pp sobre la cifra global.
En contraste, el sector de los servicios, que tradicionalmente impulsa la cifra de crecimiento, registró una desaceleración, al expandirse apenas un 1,10 % interanual en su serie original, cuando en el mismo periodo de 2025 alcanzó una variación del 4,28 %.
Lo anterior se debe a que el concepto de comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida tuvo una caída del 0,95 %.
El sector de información y comunicaciones también volvió a situarse en terreno negativo con un retroceso del 1,87 %.
Por el contrario, el rubro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos creció un 4,74 %, mientras que la administración pública y defensa, educación, salud humana, entretenimiento y servicios a los hogares se incrementaron un 2,25 %.
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