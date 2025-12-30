El ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, dijo hoy que el salario es solo uno de los muchos componentes del factor de los costos de producción en la economía y, con base en ello, calcula que ese aumento del costro salarial en 23 % para el año 2026 podría tener un impacto de 0,6 % en los precios de los productos.
“Lo que quiere decir que tiene un impacto marginal, contrario a un impacto expansivo que tiene el incremento de los ingresos de los trabajadores formales sobre el conjunto de la economía”, aseguró.
Agregó que, en concepto del Gobierno Petro, el impacto también se verá para los trabajadores informales porque mejorarán sus expectativas de ventas de sus bienes y servicios.
(Espere ampliación)
