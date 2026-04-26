Iván Cepeda sube en intención de voto en primera vuelta; en segunda ganaría a De la Espriella, mientras Paloma Valencia se fortalece

La más reciente encuesta de Invamer, realizada en conjunto con Noticias Caracol y Blu Radio, muestra que en la intención de voto Iván Cepeda sigue liderando en primera vuelta.
De acuerdo con la medición, ante la pregunta de por cuál candidato votaría si las elecciones fueran el próximo domingo, el senador del Pacto Histórico encabeza las preferencias con un 44,7 %.
A continuación aparecen Abelardo de la Espriella, con un 21,5 %, y Paloma Valencia, con un 19,8 %. En la lista también están Claudia López con un 5,5 % y Sergio Fajardo con un 4,2 %.
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Segunda vuelta
El sondeo también contempla una contienda electoral con segunda vuelta.
En un eventual balotaje entre Cepeda y Valencia, la intención de voto se ubica en un 51,2 % y un 46,6 %, respectivamente. Los resultados muestran una caída de casi 14 puntos porcentuales (p.p.) para el candidato de la izquierda con relación a la encuesta de febrero; en contraste con un fortalecimiento de casi 15 puntos para su contrincante respecto al mismo periodo de análisis.
Por otro lado, en un escenario en que las elecciones se den entre Cepeda y De la Espriella, el primero obtendría 54,6 % frente a 42,6 %, con un 2,8 % de voto en blanco. Cepeda, respecto a las dos mediciones anteriores, en ese mismo escenario, baja, pues pasa de un 59,4 % (febrero) a un 54,6 % (hoy); mientras que De La Espriella sube de un 37,4 % a un 42,6 %.