Así puede ahorrar en la compra de útiles escolares para el regreso a clases 2026

Según cifras de Fenalco, siete de cada 10 hogares no cuentan con un ahorro para asumir gastos en el inicio del calendario escolar, donde se concentran gastos en útiles, uniformes, textos y otros artículos esenciales para el regreso a clases.
Por eso, y como parte de un acompañamiento, Compensar realizará la Feria Escolar 2026, que se llevará a cabo del 14 al 18 de enero entre las 9:00 a. m. y las 6:00 p. m. en la Plaza de Eventos Compensar de la Av. 68, Bogotá.
Por primera vez, el evento se extenderá durante cinco días, con el propósito de brindar mayor flexibilidad a las familias afiliadas y permitirles planear con mayor anticipación el uso de su Subsidio Educativo, aprovechando los descuentos propios de la feria antes del regreso a clases.
“El regreso a clases no debería convertirse en una fuente de estrés financiero. Por eso, desde Compensar promovemos el uso estratégico del Subsidio Educativo, un apoyo anual orientado a aliviar los gastos escolares, como útiles, textos, productos textiles y alimentos para la lonchera. Para 2026, este beneficio asciende a $105.000 por beneficiario para afiliados de categorías A y B y tiene una vigencia de un año”, afirmó Michel González, especialista de mercadeo de subsidios de Compensar.
Este beneficio se abona automáticamente en diciembre a la Tarjeta Compensar, siempre que los beneficiarios —hijos o hermanos huérfanos— reciban el Subsidio Monetario y se encuentren cursando educación básica primaria o media secundaria, hasta grado 11, con edades entre los 6 y 18 años.
El subsidio podrá utilizarse durante la feria y también en la Temporada Escolar, que se extenderá hasta el 28 de febrero en establecimientos aliados como Jumbo, Metro, Olímpica, Surtimax, Zapatoca, Papelería Primavera y Panamericana, entre otros.
Para los interesados, el listado completo de aliados está disponible en el siguiente enlace.