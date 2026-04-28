Supermercado sigue marcando el paso a D1 y sacó promoción del 70 % en productos especiales

La cadena mayorista Makro continúa consolidando su presencia en el mercado colombiano tras el proceso de transformación que ha adelantado en los últimos años, lo que le ha permitido competir de manera más directa con actores relevantes del retail, entre ellos Tiendas D1.
En este contexto, la compañía ha puesto en marcha una estrategia comercial enfocada en dinamizar el consumo durante temporadas específicas. Con motivo del Día del Niño, una de las fechas con mayor impacto en el gasto de los hogares, la empresa lanzó una serie de promociones dirigidas a categorías clave como juguetes, confitería, snacks y bebidas, cuyos niveles de demanda tienden a incrementarse de forma considerable en este periodo.
De acuerdo con la información suministrada por la compañía, hasta el 30 de abril de 2026 se habilitó una campaña de descuentos que alcanza hasta el 70 % en productos seleccionados. La iniciativa busca incentivar la compra anticipada y, al mismo tiempo, ofrecer opciones de ahorro para los consumidores en medio de un contexto de mayor presión sobre el presupuesto familiar.
¿Qué marcas y productos tendrán importantes descuentos en Makro?
Dentro del portafolio promocional, se incluyen rebajas de hasta el 70 % en referencias específicas de juguetería de la marca VDM. Asimismo, fabricantes como Toy Logic, Licencia, QMÁX, Prinsel y Reditoys cuentan con descuentos que pueden llegar hasta el 40 %. En el caso de la marca Ronda, especializada en juegos de mesa, se reporta una reducción del 30 %, una categoría que mantiene alta rotación durante celebraciones familiares.
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En el segmento de alimentos, la oferta contempla descuentos del 30 % en cereales de Kellogg’s, incluyendo productos como Zucaritas, Choco Krispis y Froot Loops. Por su parte, marcas de confitería como Milka, Jumbo y Jet presentan rebajas de hasta el 25 %. La categoría de snacks también incorpora mecánicas promocionales del tipo “paga 2 y lleva 3”, además de descuentos adicionales que alcanzan el 25 %.
Otros productos asociados a la temporada, como los helados, registran reducciones de hasta el 35 % en referencias seleccionadas. De igual forma, bebidas, néctares y refrescos cuentan con descuentos de hasta el 25 %, lo que amplía el alcance de la estrategia comercial en distintos segmentos de consumo.