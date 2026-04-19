Supermercado sigue marcando paso fuerte a Ara y D1: Sacó productos al 50 % y el segundo a mitad de precio

Con el objetivo de aliviar la presión sobre el presupuesto de los hogares en un momento clave del mes, la cadena mayorista Makro intensificó su estrategia comercial para el periodo de quincena, en competencia directa con formatos de descuento como Tiendas ARA y D1. La jornada promocional estará vigente entre el 17 y el 23 de abril de 2026, con una oferta enfocada en facilitar el abastecimiento del hogar mediante reducciones de precio y dinámicas de compra por volumen.
La campaña contempla descuentos escalonados y promociones cruzadas diseñadas para incentivar el consumo planificado. Entre las principales mecánicas se encuentran rebajas de hasta el 50 % en productos seleccionados, así como ofertas del tipo “segunda unidad al 50 %”, dirigidas a consumidores que priorizan compras de mayor volumen durante la quincena.
En el segmento de alimentos frescos, uno de los de mayor rotación, se aplican descuentos de hasta el 50 % en referencias puntuales de frutas y verduras. Productos como lechuga, papaya, cebolla y ajo hacen parte de esta estrategia, lo que permite a los consumidores acceder a insumos básicos de la canasta familiar a precios más competitivos durante la semana promocional.
En la categoría de abarrotes, la iniciativa incluye reducciones de hasta el 25 % en productos de alta demanda como arroz, aceites y pastas. Estos artículos, fundamentales en la alimentación diaria, representan una proporción significativa del gasto mensual, por lo que las rebajas resultan relevantes en la planificación de compras quincenales.
¿Qué productos estarán en descuento en Makro?
El portafolio de lácteos y refrigerados también se integra a la campaña, con descuentos de hasta el 25 % en bebidas lácteas, quesos y margarinas. A esto se suman promociones de “segunda unidad al 50 %” en categorías como carnes frías, congelados y helados de la marca propia ARO, lo que amplía las alternativas para hogares que buscan optimizar sus compras.
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En proteínas, la compañía aplica descuentos de hasta el 30 % en productos como tilapia, trucha, camarón y pollo, además de reducciones de hasta el 20 % en cortes de cerdo y algunas referencias de carnes frías. Este segmento, que suele tener un peso relevante en el gasto alimentario, se consolida como uno de los focos principales de la estrategia.
El componente no alimentario también tiene participación en la jornada. En aseo del hogar y cuidado personal, se registran descuentos de hasta el 35 % en detergentes, limpiadores, productos capilares, artículos de higiene oral y papel higiénico. Estas ofertas se complementan con promociones en segunda unidad, orientadas a consumidores que realizan compras de reposición en volumen.
Finalmente, la campaña incluye productos de despensa, bebidas y snacks, con reducciones en galletas, cereales, refrescos y artículos para lonchera, además de promociones adicionales en referencias seleccionadas bajo la modalidad de segunda unidad con descuento. De esta manera, Makro busca fortalecer su posicionamiento en el segmento mayorista y captar la demanda de los hogares durante el ciclo de compra de quincena.