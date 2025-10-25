AKT quiere romper el mercado: Anunció el lanzamiento de potentes motos para posicionarse como con la NKD

Con más de dos décadas de trayectoria en el mercado de la movilidad, AKT Motos participa en la feria Expo 2R 2025, realizada en Corferias del 23 al 26 de octubre, con un mensaje claro: seguir evolucionando a través de la innovación, el diseño y la tecnología.
Por tanto, la compañía colombiana presenta en este evento su nueva línea Adventure, desarrollada en alianza con la marca VOGE, reconocida a nivel mundial por su experiencia en motores de alto rendimiento y por colaborar con fabricantes europeos de prestigio.
Con el objetivo de marcar una tendencia como lo ha hecho con su modelo NKD, que es una de las motos más vendidas en Colombia, esta alianza marca un nuevo capítulo en la historia de AKT, que incursiona en el segmento de mediano y alto cilindraje con modelos diseñados para quienes buscan explorar sin límites.
¿Cuáles son las nuevas motos de alto cilindraje de AKT?
Entre las principales novedades destaca la AKT/VOGE DS525X, una motocicleta equipada con motor euro 5, frenos Nissin, suspensión KYB, control de tracción, embrague antirrebote y conectividad Bluetooth. Su parabrisas ajustable y su sistema de seguridad la convierten en una opción ideal para recorrer las carreteras colombianas con confianza.
Otro de los lanzamientos de la compañía es la AKT/VOGE 900 DSX, que incorpora un motor bicilíndrico de 895 cc con una potencia de 95 caballos de fuerza y un par de 95 Nm. Este modelo ofrece cuatro modos de conducción (Sport, Road, Rain y Enduro) que permiten adaptarse a distintos terrenos. Sus frenos Brembo y suspensiones KYB Confort garantizan un equilibrio entre potencia y estabilidad, pensado para los motociclistas que buscan un desempeño superior.
La AKT/VOGE DS800 Rally completa la trilogía de lanzamientos. Inspirada en las competiciones de rally, presenta un diseño aerodinámico y un motor bicilíndrico de 798 cc con 94 HP. Su estructura reforzada, suspensiones regulables, frenos de alto rendimiento y amortiguador de dirección rotativo brindan control total y una experiencia de conducción precisa en todo tipo de terreno.
“El ADN colombiano de AKT está presente en cada modelo. Escuchamos a nuestros usuarios y transformamos sus necesidades en soluciones reales que combinan tecnología, diseño y seguridad”, señaló Camilo Mantilla, director de Desarrollo de Producto de la marca, quien resaltó que esta feria representa una oportunidad para fortalecer el liderazgo de AKT en el mercado nacional.
Además de su apuesta tecnológica, AKT Motos promueve la campaña “Mi Familia Me Espera”, orientada a fomentar una conducción responsable y a fortalecer la conciencia sobre la seguridad vial entre los motociclistas.