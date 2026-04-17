CDA se estarían saltando pasos clave en revisión tecnomecánica: Advierten duras irregularidades

Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) recibieron una advertencia por parte de la Superintendencia de Transporte, luego de que la entidad evidenciara incumplimientos en los plazos establecidos para la implementación de la normativa que regula la revisión tecnomecánica. Estas disposiciones introducen nuevas exigencias para los conductores y para los establecimientos encargados de realizar las inspecciones.
De acuerdo con la entidad, durante labores de verificación se detectaron irregularidades en algunos centros autorizados para prestar el servicio. Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la ausencia de grabaciones continuas y verificables en las distintas etapas del proceso de revisión, un requisito fundamental para garantizar la trazabilidad y transparencia de cada inspección.
Otro de los incumplimientos identificados está relacionado con el registro de ingreso y salida de los vehículos. Según la Superintendencia, algunos CDA no estarían realizando de manera adecuada la detección y validación de placas, lo que dificulta el control sobre los automotores que acceden al servicio.
A esta situación se suma el hecho de que, en ciertos casos, se habría permitido la inspección de vehículos en condiciones que no cumplen con los niveles mínimos de iluminación exigidos para las áreas técnicas. Este aspecto resulta clave, ya que una iluminación inadecuada puede afectar la precisión de la revisión y comprometer la calidad del diagnóstico.
¿Cuáles son las Irregularidades en procedimientos técnicos y sistemas?
Dentro de las inconsistencias también se identificó la omisión de la denominada “quema del PIN”, un procedimiento obligatorio que debe realizarse antes de iniciar la inspección. Este paso es esencial para validar el proceso y evitar posibles manipulaciones.
Asimismo, la entidad advirtió deficiencias en el reporte de datos y en el registro de novedades, lo que impacta directamente en la confiabilidad de la información generada durante las revisiones. A esto se suman fallas en la correcta implementación de los cambios operativos dentro del sistema SICOV, herramienta clave para el seguimiento y control de las inspecciones a nivel nacional.
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Ante este panorama, la Superintendencia de Transporte anunció que intensificará la vigilancia sobre los CDA en todo el país, con el fin de asegurar que se cumplan los parámetros establecidos y se ejecute de manera adecuada la revisión tecnomecánica.
La entidad reiteró que el propósito de la normativa es fortalecer la transparencia, la integridad y la confiabilidad del proceso de inspección. De igual forma, busca prevenir irregularidades y garantizar que los vehículos que circulan por las vías cumplan con las condiciones técnicas necesarias para la seguridad vial.