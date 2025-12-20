Confirman qué conductores se salvarán de hacer este trámite en 2026: Norma les da alivio al bolsillo

El año 2026 traerá un alivio significativo para un grupo de conductores en Colombia, especialmente en lo relacionado con uno de los trámites vehiculares más conocidos y, en muchos casos, más costosos: la revisión tecnomecánica. Esta medida tendrá un impacto directo en el presupuesto de miles de ciudadanos, al reducir gastos obligatorios asociados al mantenimiento legal de los vehículos.
La revisión tecnomecánica es un procedimiento exigido por la normativa colombiana para garantizar que los automotores que circulan por las vías del país cumplan con condiciones mínimas de seguridad, emisiones contaminantes y funcionamiento mecánico. Sin embargo, el Ministerio de Transporte ha contemplado ajustes dentro de la reglamentación vigente con el propósito de reconocer las particularidades de ciertos tipos de vehículos, especialmente aquellos que, por su antigüedad o condición, no representan un riesgo elevado para la seguridad vial.
En este contexto, una de las principales modificaciones establece que los vehículos nuevos de uso particular estarán exentos de realizar la revisión tecnomecánica durante un periodo más amplio. Según la norma, los automóviles matriculados a partir del año 2022 no deberán someterse a este trámite sino hasta que se cumplan cinco años desde su primer registro. Esto significa que, durante el año 2026, estos vehículos no estarán obligados a presentar la revisión, dado que, por su corta vida útil, se presume que conservan condiciones mecánicas adecuadas y cumplen con los estándares técnicos exigidos.
Este cambio normativo busca aliviar la carga económica de los propietarios de vehículos nuevos, quienes ya asumen otros costos asociados a impuestos, seguros obligatorios y mantenimientos periódicos. Además, se alinea con prácticas adoptadas en otros países, donde los controles técnicos más estrictos se aplican una vez el vehículo ha superado sus primeros años de circulación.
Otro grupo que se verá beneficiado por esta exención está conformado por los vehículos con placas extranjeras que ingresan al territorio nacional bajo un permiso de permanencia temporal. En estos casos, la normativa señala que no será obligatorio realizar la revisión tecnomecánica siempre y cuando la estadía en Colombia no supere el tiempo autorizado por las autoridades competentes. Esta disposición busca facilitar la movilidad internacional y evitar trámites adicionales para vehículos que no permanecerán de manera prolongada en el país.
De igual forma, los vehículos antiguos que cuenten con reconocimiento oficial como bienes de interés histórico o patrimonial también estarán exentos de cumplir con este requisito. La razón de fondo es que este tipo de automotores suele tener un uso limitado, principalmente en eventos culturales, exhibiciones o actividades específicas, lo que reduce su exposición a las condiciones normales del tránsito diario. Además, su valor histórico justifica un tratamiento normativo diferenciado.
No obstante, las autoridades han sido claras en advertir que la exención de la revisión tecnomecánica no implica una liberación de responsabilidades para los propietarios. Mantener el vehículo en condiciones adecuadas sigue siendo una obligación legal y ética. Elementos como frenos, luces, llantas, dirección y sistemas de seguridad deben estar en correcto funcionamiento, independientemente de que el automotor esté o no obligado a presentar la revisión formal.