Alcaldía de Bogotá hizo oficial nuevo horario para la rumba en la ciudad: Aplicará para estas localidades

La Alcaldía de Bogotá ratificó la nueva regulación que define los horarios de funcionamiento de bares, discotecas y otros establecimientos dedicados al expendio y consumo de bebidas alcohólicas en la capital del país.
A través de una resolución de carácter distrital, se oficializó la creación de las denominadas Zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido, una figura que permite ampliar el horario de operación de la actividad nocturna en sectores específicos de la ciudad.
Con esta medida, los establecimientos ubicados dentro de dichas zonas podrán operar hasta las 5:00 de la mañana, lo que representa un cambio relevante frente a los horarios tradicionales.
La administración distrital explicó que esta decisión busca impulsar la economía nocturna, entendida como el conjunto de actividades productivas, culturales y de entretenimiento que se desarrollan en horas de la noche y la madrugada, y que generan empleo directo e indirecto en la ciudad.
No obstante, desde el Distrito han insistido en que el alcance de la resolución va más allá de la promoción de la rumba o el entretenimiento nocturno.
Según lo señalado por la Alcaldía, uno de los principales objetivos es ordenar la actividad nocturna bajo criterios claros y verificables, de manera que se fortalezca la convivencia ciudadana, se fomente el uso responsable del espacio público y se facilite la gestión institucional en materia de seguridad, movilidad y control ambiental.
¿Cuáles serán las zonas de Bogotá que tendrán fiesta hasta las 5:00 a.m.?
Uno de los aspectos que ha generado mayor interés entre los ciudadanos es la identificación de las localidades y sectores que podrán acogerse a los horarios extendidos.
De acuerdo con la información divulgada por la administración distrital, entre las zonas incluidas se encuentran áreas tradicionalmente asociadas con la vida nocturna bogotana como:
- Chapinero
- Teusaquillo,
- Kennedy
- Suba
- Engativá
- Fontibón
Esas localidades en los últimos años han fortalecido su oferta nocturna y cuentan con corredores comerciales y de entretenimiento consolidados. A estas se suman áreas específicas de Bosa, Usaquén, Los Mártires y Puente Aranda, donde se identificaron condiciones favorables para la implementación de la medida, siempre bajo el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
En caso de evidenciarse incumplimientos reiterados o afectaciones significativas al entorno, el Distrito podrá revisar o revocar los permisos otorgados. Con ello, se busca garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico de la noche bogotana y el derecho de los ciudadanos al descanso, la tranquilidad y la seguridad.
Finalmente, la administración distrital reiteró que esta política hace parte de una estrategia más amplia para posicionar a Bogotá como una ciudad con una vida nocturna organizada, regulada y sostenible, en la que la actividad económica conviva con el orden urbano y la calidad de vida.