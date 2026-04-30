Aticca, el nuevo proyecto inmobiliario en Sabaneta que responde a la demanda de tiempo, flexibilidad y cercanía

Sabaneta en los últimos nueve años ha presentado un crecimiento exponencial que lo consolida como uno de los municipios más prósperos de Antioquia. Partiendo de esa base, la oferta de proyectos inmobiliarios se hace cada vez más atractiva.
Una de esas es la reciente anunciada por Trazos Urbanos, compañía del sector que se encuentra respaldada con más de 3.000 unidades inmobiliarias desarrolladas y entregadas en Colombia, estructuradas a partir de un profundo conocimiento del mercado y del cliente.
El proyecto en Sabaneta, como todos los anteriores, busca contribuir al crecimiento de la región y el país. Lleva por nombre Aticca, y es un espacio de apartamentos y oficinas que responde a una nueva forma de habitar la ciudad.
Hace parte de The Yard, el proyecto con tres edificios, incluido Aticca, pero todos con diferente modelo de negocio, lo que le permite abarcar distintos nichos de mercado y duración de estadía.
El primero es Multifamily (Politan), ideal para inversionistas y para residentes que buscan una larga estancia, beneficiándose de su eficiencia y ubicación. Mientras que el segundo, Coliving y espacios de trabajo (Tempora), mantiene un enfoque en modelo de vivienda flexible con administración profesional desde que empezó obra en marzo del presente año.
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Aticca, el lugar para vivir, trabajar y disfrutar
Aticca ya se encuentra en lanzamiento bajo el concepto de libertad total. Su versatilidad es su mayor atractivo, utilizándose tanto para vivir o para rentar. Está proyectado para personas que quieren vivir mejor por su ubicación y facilidad, aquellas que buscan flexibilidad en su propiedad y entienden que el mercado cambió.
Y es que el foco de The Yard para sus tres modelos de negocio es ofrecer una ubicación estratégica que responde a las nuevas tendencias del mercado inmobiliario en el país. Por eso, Aticca brinda movilidad real, espacios flexibles e integración de servicios, comunidad y experiencia, diseñado específicamente para adaptarse a cada momento de la vida del cliente como un valor agregado.
A detalle, los apartamentos, que son 110, van desde los 55 m2 hasta los 66 m2 con tipologías versátiles, incluyendo opción lock-off. Por su parte, van 23 oficinas dentro del proyecto. Lo anterior se traduce en que Aticca no vende metros cuadrados, vende el lugar donde las personas realmente quieren vivir hoy, una microciudad donde todo funciona y facilita la vida al tener todo a la mano.
Sabaneta, por su parte, combina urbanismo moderno, nuevos desarrollos comerciales, universidades y una excelente infraestructura. Pero además de todo, un factor muy importante en estos tiempo es el transporte: este municipio de Antioquia lo tiene y es el Metro.
También hay cifras que respaldan esa afirmación. En 2009 había 54.595 habitantes, y para 2018 la cifra ascendió a 103.217, un incremento del 89 %.
Otro factor muy importante tiene que ver con los desarrollos urbanos, el estado de las vías y la seguridad. En Sabaneta, se viene Arena Primavera, un proyecto que impulsará la valoración del sector. Adicional, el 2025 cerró como la ciudad más segura de Colombia, con reducciones en delitos tales como hurto a residencias (15 %), hurto a personas (29 %), hurto a comercio (26 %) y hurto a automotores (44 %).
En temas de vías, la ampliación de la carrera 43A ya cuenta con un 87 % de avance, lo que significa que muy pronto el sector disfrutará de una vía de doble calzada con tres carriles por sentido, nuevas ciclorrutas, andenes y zonas verdes. Por último, está en marcha el intercambio vial de Mayorca, un megaproyecto entre Envigado y Sabaneta que aliviará uno de los puntos más congestionados del sur del área metropolitana mediante un puente elevado.
Así las cosas, Aticca es el proyecto que responde a lo que las personas buscan, que ya no son metros cuadrados, si no tiempo, cercanía y facilidad, valorando su espacio unipersonal. Una comunidad donde se puede vivir, trabajar y disfrutar.