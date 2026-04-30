Alianza entre Banco de Bogotá y Unicef recaudó $35.000 millones para transformar la vida de niños en Colombia

La Fundación Banco de Bogotá anunció los resultados de la alianza con Unicef, unión que durante varios años ha impulsado la educación y el bienestar de niños, niñas y adolescentes en el país.
En 2025, la alianza generó un recaudo de más de $35.000 millones que se han destinado a apoyar el futuro de la niñez.
Y, a través de la tarjeta débito Unicef se generaron ingresos por $894 millones en 2025, sumando un acumulado de $5.251 millones entre 2021 y 2025. Actualmente, existen 58.658 tarjetahabientes vinculados.
Adicionalmente, con la campaña de telemarketing se recaudaron $3.869 millones a través de 7.288 donaciones en 2025. Desde 2017, este canal ha aportado un total de $30.878 millones a los programas de Unicef en Colombia.
“Es un orgullo para el Banco de Bogotá contribuir activamente al desarrollo y bienestar de los niños en Colombia, a través de esta alianza con Unicef y ver cómo cada día más personas se suman a esta importante causa. Con cada compra y cada donación, nuestros clientes están transformando el futuro de nuestra niñez, permitiendo que miles de jóvenes continúen con sus estudios y construyan un camino lleno de oportunidades”, destacó María Claudia Naranjo, directora de Relaciones Corporativas de Banco de Bogotá.
Destacado: Más del 60 % del equipo del Banco de Bogotá está conformado por mujeres; participación en cargos directivos supera el 49 %
Hitos de la Fundación Banco de Bogotá en 2025
Durante el 2025, la alianza logró impactar directamente a 138.341 niños, niñas y adolescentes (NNA) y a 1.563 docentes. La presencia se concentró principalmente en 8 departamentos clave como lo son Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.
Además, uno de los mayores hitos fue la consolidación de la estrategia “Vidas en Trayectoria”, desarrollada en alianza con Uniminuto, que permitió a 15.477 jóvenes reconstruir sus proyectos de vida al facilitar acceso al conocimiento en zonas afectadas por el conflicto armado como El Catatumbo y el Chocó.
Con esta estrategia se destacan los siguientes avances:
- Micro-certificaciones: el 79 % de los estudiantes inscritos certificaron competencias técnicas en áreas como salud, tecnología y administración.
- Empoderamiento Femenino: el 70 % de los estudiantes certificados fueron mujeres, de las cuales el 51 % optó por formación en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
- Calidad Educativa: el 59 % de los colegios participantes mejoraron sus resultados en las pruebas Saber 11, destacando municipios como Roberto Payán y Tibú.
“Este apoyo es muy importante para que los jóvenes perciban el valor agregado que, para sus proyectos de vida, representa culminar la escuela y abrir nuevas oportunidades de estudio y conexión con el mundo del trabajo”, comentó Catalina Duarte, especialista de educación de Unicef Colombia.
Por otra parte, entre los principales desafíos que la alianza se ha trazado para el periodo 2026-2029 se encuentran el asegurar que el 80 % de los niños y niñas entre los 3 y los 5 años tengan acceso a educación inicial, y reducir al 50 % el rezago en lectura para niños de 10 años.
Asimismo, otra de las metas es lograr que 100.000 estudiantes de media y secundaria cuenten con proyectos de vida y conectar a 25.000 de ellos que terminen la escuela con nuevas oportunidades personales y profesionales.