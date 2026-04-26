La Florida ya no es un mito: El auge de las inversiones latinas y colombianas en el mercado inmobiliario

En los últimos años se ha venido consolidando una tendencia que crece cada vez con más fuerza: las inversiones de latinos y colombianos en el sur de La Florida, especialmente en el sector inmobiliario.
En conversación con Valora Analitik, Gustavo Gálvez, CEO del grupo inmobiliario PFS Realty, explicó cómo esta dinámica ha venido evolucionando y qué perspectivas tiene el mercado en el corto y mediano plazo.
Pero primero, Gálvez destacó: “Hemos vivido muchas crisis, pero el ser humano vuelve y empieza a buscar una nueva alternativa”.
Además, resaltó que el acompañamiento es clave para quienes ven complejo invertir en ese mercado. “Para mí la clave es ser facilitadores porque hay muchas personas que dicen que invertir en esta ciudad es muy difícil, pero no es así”.
De acuerdo con el CEO, el mercado inmobiliario en Estados Unidos tiene un enorme potencial, con una participación extranjera aún limitada. “Para poner un ejemplo, uno ve que el mercado son US$2 trillones el sector inmobiliario en Estados Unidos, donde el 98 % del mercado es americano y el 2 % es extranjero de países como México, Colombia, Argentina”.
Sobre las perspectivas, señaló que el comportamiento de las tasas de interés será determinante. “En la Florida, vemos una tendencia y es que a medida que van bajando tasas de interés, viene un crecimiento”.
Lo anterior, según él, activará el mercado estadounidense. “Eso hace que el mercado americano, es decir, el 98 %, se mueva completamente. Ellos lo que están esperando es cambiar una casa más grande, el otro quiere es un apartamento más pequeño. En ese momento vamos a ver un movimiento muy fuerte”.
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Migración, ventajas fiscales y auge de Miami
Otro factor clave ha sido la migración de grandes capitales y talento hacia el sur de La Florida, e incluso mencionó casos de alto perfil como Jeff Bezos y Mark Zuckerberg.
Según explicó, esto responde a ventajas como la ausencia de impuesto estatal, “porque realmente lo que ellos han encontrado después de la pandemia es que nosotros no tenemos un impuesto estatal”.
A eso se suma el desarrollo de infraestructura, calidad de vida y posicionamiento de la ciudad.
Pero la gran pregunta, ¿Miami es caro? Para Gálvez, uno de los principales retos es cambiar la percepción sobre los precios. “Ese mito de que Miami es costoso hay que romperlo”.
Y agregó: “Uno puede ver propiedades en Miami de los US$400.000 en ubicaciones estratégicas muy buenas donde viven familias”.
En sus cálculos, si es una propiedad de150 metros, cada uno saldría a US$2.700, y lo comparó además con el mercado colombiano: “Ve a buscar una propiedad en Bogotá, en Medellín, en las principales ciudades de $9 millones. No existe”.
Así las cosas, el CEO concluyó con que se debe romper el miedo y que, con un entorno favorable y un creciente interés internacional, todo apunta a que la inversión de colombianos y latinoamericanos en La Florida seguirá expandiéndose en los próximos años.