SAE asumirá administración de 405 locales de Lili Pink tras operativo de extinción de dominio

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó que asumirá la administración de los bienes de Lili Pink en el proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía General de la Nación, una vez culmine la etapa de incautación.
Así lo anunció la entidad en un pronunciamiento oficial. Según el comunicado de la SAE, la entidad actuará en su rol de administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) y acompañará el proceso judicial mientras la Fiscalía concluye las diligencias.
El plan de administración que se adopte dependerá de un diagnóstico financiero, contable, contractual y laboral de la marca, con el propósito de garantizar la sostenibilidad operativa y la protección del valor de los activos.
La SAE también indicó que ha sostenido reuniones con delegados del Ministerio de Trabajo para evaluar las condiciones laborales de los empleados, y que solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para verificar el estado actual de la sociedad y asegurar la transparencia en el proceso.
De acuerdo con la Fiscalía, detrás de Lili Pink se identificó una presunta red criminal que habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando a Colombia. Según las pruebas recopiladas, la empresa estaba compuesta por comercializadoras, importadoras y sociedades de papel, entre cuyos elementos se encontraban prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.
El fiscal especializado de extinción de dominio, Juan Felipe Cárdenas, detalló que el presunto lavado de activos asciende a $730.000 millones y el enriquecimiento ilícito superaría $430.000 millones.