Alcaldía de Medellín abre nueva convocatoria para que estos ciudadanos accedan a pasajes de $1.600

Con el propósito de ampliar el acceso de los jóvenes a sus espacios de formación académica, la Alcaldía de Medellín abrió la segunda convocatoria dirigida a beneficiarios de los Fondos Sapiencia y del programa Matrícula Cero, quienes podrán postularse para acceder al subsidio de transporte en el sistema Metro.
Esta estrategia busca fortalecer la permanencia en el sistema educativo, al reducir las barreras de movilidad que pueden afectar la continuidad de los estudios. En ese sentido, la administración distrital pretende garantizar que los costos de transporte no se conviertan en un obstáculo para los estudiantes de la ciudad.
De acuerdo con la Alcaldía, se dispondrá de un total de 50.000 cupos que serán asignados a lo largo de cuatro convocatorias programadas. Para este segundo ciclo, los estudiantes seleccionados accederán a una tarifa diferencial de $1.600 por viaje y podrán utilizar hasta 60 trayectos mensuales, sin restricciones de horario.
Las autoridades también informaron que el plazo para realizar la postulación estará abierto hasta el próximo 13 de abril, fecha límite para quienes deseen acceder a este beneficio.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio de transporte?
Para aplicar, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones. En primer lugar, es necesario residir en viviendas clasificadas en estratos 1, 2 o 3. Asimismo, deben vivir a más de un kilómetro de su institución educativa y tener entre 10 y 28 años, salvo en los casos de personas con discapacidad, quienes no están sujetas a este límite de edad.
La Alcaldía precisó, además, que los beneficiarios que accedieron al tiquete de Metro en la primera convocatoria y deseen continuar en el programa deberán realizar nuevamente el proceso de inscripción.
El procedimiento de postulación para los beneficiarios de los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero se realiza exclusivamente a través del portal oficial sapiencia.gov.co. En el caso de otros estudiantes, la inscripción debe gestionarse mediante sus respectivas instituciones de educación superior.