Medellín pone freno al ‘gota a gota’: Alcaldía hará préstamos de manera fácil y aplica a reportados

Con el propósito de ampliar el acceso al crédito formal y reducir la dependencia de esquemas informales de financiación, la Alcaldía de Medellín puso en marcha el programa Redes Vecinales Express – Nano Crédito Digital. Esta iniciativa busca derribar barreras de acceso al sistema financiero, especialmente para personas que, por sus condiciones económicas o historial crediticio, han tenido dificultades para obtener préstamos en entidades tradicionales.
El programa está diseñado para ofrecer soluciones ágiles a quienes requieren liquidez inmediata, ya sea para sostener o impulsar actividades productivas. Su enfoque se centra en micronegocios y emprendimientos familiares, que constituyen una base relevante de la economía local, pero que con frecuencia enfrentan limitaciones para acceder a servicios financieros formales.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, uno de los objetivos principales es fortalecer la capacidad productiva de pequeños empresarios mediante herramientas que faciliten la gestión de sus negocios. Esto incluye la posibilidad de incrementar ingresos, optimizar procesos operativos y, en algunos casos, generar nuevas oportunidades de empleo. La administración distrital ha establecido como meta la colocación de 30.000 créditos antes de mitad de año, con el fin de impactar a un número significativo de unidades productivas en distintos sectores de la ciudad.
¿De cuánto es la tasa de interés y cuánto es el monto que prestan?
Uno de los aspectos más destacados del programa es su tasa de interés del 0,91 %, que lo convierte en una alternativa más accesible frente a otras opciones de financiamiento, en particular aquellas de carácter informal, como el denominado “gota a gota”, que suele implicar altos costos y riesgos para los usuarios.
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En cuanto a los montos, los créditos disponibles van desde los $50.000 hasta los $500.000, con plazos de hasta 30 días. Estos recursos están orientados principalmente a la compra de insumos, la reposición de inventarios o la atención de gastos inmediatos relacionados con la operación de los negocios.
La iniciativa está dirigida a personas naturales entre los 18 y 75 años, residentes en Medellín y pertenecientes a los estratos 1, 2, 3 y 4. Entre los requisitos se incluye demostrar ingresos mínimos de un millón de pesos en los últimos tres meses, así como contar con una cuenta bancaria o billetera digital, lo que facilita tanto el desembolso como el pago de manera virtual.
Otro elemento relevante es que el programa permite el acceso a personas reportadas en centrales de riesgo, lo que amplía de manera considerable el universo de potenciales beneficiarios. El proceso de solicitud se realiza en línea a través del portal oficial de la Alcaldía, donde los interesados pueden registrarse, seleccionar el monto requerido y definir el plazo de pago según sus necesidades.