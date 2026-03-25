Esta es la nueva tarjeta de crédito en Colombia: Dará grandes beneficios a ciudadanos

Con el propósito de ampliar el acceso al crédito en Colombia, la compañía PayJoy anunció la expansión de su portafolio con el lanzamiento de una tarjeta de crédito respaldada por Mastercard. La iniciativa busca facilitar la inclusión financiera de sectores de la población que, hasta ahora, han tenido dificultades para acceder a productos formales.
Este movimiento marca una nueva etapa en la evolución del modelo de negocio de la empresa, que se ha enfocado en ofrecer financiación para la adquisición de teléfonos móviles. A partir de esa experiencia, PayJoy pretende extender su alcance hacia otros servicios financieros, utilizando como base la relación construida con sus usuarios y el historial de pagos generado dentro de su ecosistema.
En una primera fase, la tarjeta estará dirigida a clientes que ya finalizaron el pago de sus dispositivos financiados y que han demostrado un comportamiento crediticio consistente. Este enfoque inicial permite a la compañía reducir el riesgo y, al mismo tiempo, reconocer a quienes han cumplido con sus obligaciones. No obstante, el plan contempla una segunda etapa en la que el producto estará disponible desde el inicio del proceso de financiación, lo que permitiría a nuevos usuarios comenzar a construir historial crediticio desde etapas tempranas.
Alfonso Arango, country manager de PayJoy Colombia, destacó que “en Colombia existe una brecha clara entre la capacidad de pago de las personas y su acceso al crédito formal. Nuestro modelo ha demostrado que es posible construir alternativas basadas en comportamiento real y datos propios. Con esta tarjeta damos un paso adicional para que más personas puedan integrarse al sistema financiero de manera responsable y progresiva”.
Así será la disponibilidad de la nueva tarjeta de crédito de PayJoy
Uno de los elementos centrales de esta propuesta es el uso de datos alternativos para la evaluación del riesgo. Este modelo se basa en el comportamiento de pago observado directamente por la empresa.
De acuerdo con PayJoy, este enfoque permite identificar la capacidad de pago de personas que, aunque no cuentan con historial crediticio formal, sí han demostrado responsabilidad en el cumplimiento de sus compromisos.
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Además del acceso al crédito, la tarjeta incorpora un componente orientado a la educación financiera. A lo largo del proceso, los usuarios adquieren herramientas para gestionar sus finanzas, comprender el uso del cupo disponible y planificar sus pagos. Este acompañamiento resulta especialmente relevante para quienes utilizan por primera vez un instrumento de crédito, ya que contribuye a la adopción de prácticas financieras sostenibles.