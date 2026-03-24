El modelo de crédito que le ayuda a ahorrar hasta $790.000 al mes en vivienda o vehículo 

En Colombia, acceder a un crédito de vivienda o vehículo sigue siendo una de las principales herramientas para cumplir metas financieras, pero también una de las mayores fuentes de presión económica.
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Para muchos hogares, las cuotas mensuales terminan siendo más altas de lo esperado por tasas de interés, seguros y cobros adicionales que pasan desapercibidos.
Es por ese motivo que cada vez más personas buscan alternativas que no solo faciliten el acceso al crédito, sino que les permitan reducir costos y optimizar sus finanzas en el largo plazo.
Ese escenario cobra mayor relevancia en medio de un aumento significativo en los niveles de endeudamiento. Solo en 2025, un total de 18.749 personas en Colombia se declararon en insolvencia, lo que representó un incremento del 79 % frente al año anterior y el nivel más alto en al menos una década, según datos de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera.
Este entorno ha impulsado el surgimiento de nuevos modelos financieros enfocados no en prestar más dinero, sino en mejorar las condiciones de los créditos existentes.
Cómo funciona el modelo de crédito que permite ahorrar en vivienda y vehículo
En este contexto surge Bangk, una fintech creada por exempleados de Bancolombia junto con el empresario Santiago Ospina Gutiérrez y el cofundador de Hatsu, Julián Oquendo.
La compañía ha desarrollado un modelo centrado en optimizar créditos de vivienda y vehículo, permitiendo a los usuarios reducir tasas de interés, disminuir el costo de los seguros y eliminar cobros no obligatorios.
El impacto de este modelo ya muestra cifras relevantes. En apenas tres años de operación, más de 6.000 usuarios han logrado ahorrar en conjunto $66.811 millones en intereses de créditos de vivienda y leasing habitacional.
A esto se suman $3.150 millones en primas de seguros obligatorios y más de $5.760 millones anuales derivados de mejoras en intereses y seguros en créditos de vehículo.
De acuerdo con Marco Gómez, cofundador de la fintech, el ahorro para los usuarios puede ser significativo en su flujo mensual: “Hoy, una persona que optimiza su crédito con nosotros puede ahorrar en promedio $790.000 al mes combinando una tasa de interés más baja, seguros obligatorios más económicos y la eliminación total de cobros no obligatorios”.
El modelo parte de una premisa clave: muchos colombianos acceden a créditos sin comprender completamente sus condiciones. Esto se traduce en pagos durante años por conceptos que podrían renegociarse o incluso eliminarse.
Según los fundadores, el problema no radica únicamente en el acceso al financiamiento, sino en la falta de acompañamiento para administrarlo de forma eficiente.
Para abordar esta brecha, la fintech utiliza mecanismos como la compra de cartera, que permite trasladar un crédito a otra entidad con mejores condiciones. Esto facilita, por ejemplo, pasar de tasas variables a tasas fijas, reducir intereses y ajustar el costo de los seguros sin afectar la cobertura.
Además, incorporan beneficios contemplados en la Ley de Vivienda, lo que puede traducirse en reducción de plazos o costos adicionales para los usuarios.
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En el segmento de vehículos, la compañía también ha logrado posicionarse mediante integración tecnológica con entidades financieras. La fintech actúa como agencia de seguros con conexión directa con Sura Financia y participa en cerca de una tercera parte de la originación de crédito de vehículo del Grupo Sura en Colombia.
El crecimiento de la compañía también refleja el interés del mercado por este tipo de soluciones. En el último año, Bangk registró un aumento del 58 % en su operación y proyecta duplicar sus resultados con el lanzamiento de nuevos productos, incluyendo la expansión hacia créditos de libranza pública.
Más allá de las cifras, el auge de este tipo de modelos plantea un cambio relevante en el sistema financiero colombiano. Mientras tradicionalmente el foco ha estado en el acceso al crédito, ahora comienza a ganar terreno la optimización del mismo como estrategia para aliviar la carga financiera de los hogares.