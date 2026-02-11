Medellín lanzó nuevo centro de conciliación para atención rápida en accidentes de tránsito: Así opera 

Con el propósito de agilizar la atención de los conflictos derivados de incidentes de tránsito, la Alcaldía de Medellín habilitó un punto especializado para la conciliación en materia de movilidad. El espacio fue dispuesto para atender controversias que surgen tras un accidente vial y ofrecer una alternativa distinta a los trámites judiciales tradicionales.
De acuerdo con la administración distrital, el servicio funcionará en la sede Caribe de la Secretaría de Movilidad y operará en coordinación con la Personería Distrital. La iniciativa busca que las personas involucradas en siniestros viales puedan resolver sus diferencias mediante acuerdos voluntarios, con acompañamiento institucional y sin necesidad de iniciar procesos ante jueces.
El lugar está concebido para facilitar la conciliación entre las partes. Este mecanismo permite tramitar controversias a través del diálogo y la mediación de funcionarios competentes, quienes orientan a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones. La atención se concentra en casos con daños materiales o con personas lesionadas, siempre que no existan víctimas fatales, escenario en el que la actuación corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales.
La Secretaría de Movilidad explicó que el programa prioriza a la población de menores ingresos. El secretario Pablo Ruiz invitó a la ciudadanía a utilizar la herramienta: “Invitamos a la ciudadanía a acudir y hacer uso de este servicio, que es completamente sin costo para personas de estratos 1, 2 y 3, y que permite resolver, de manera pacífica, conflictos derivados de incidentes viales con daños materiales o lesionados, siempre que no haya víctimas fatales”.
El funcionario añadió que la estrategia busca “fortalecer la convivencia vial y reafirmar el compromiso de poner a las personas en el centro de la movilidad”.
En ese sentido, la administración pretende reducir la escalada de disputas hacia litigios prolongados y costosos, así como promover soluciones tempranas entre los involucrados.
Además de servir como escenario de diálogo, el centro presta orientación jurídica y acompañamiento durante todo el proceso. Allí se explica a las partes las posibles responsabilidades derivadas del accidente, las opciones de reparación y las fórmulas de arreglo que pueden adoptar. Los acuerdos logrados, una vez formalizados, adquieren validez legal, lo que permite reparar los perjuicios sin acudir a despachos judiciales.
Desde el Distrito consideran que la medida también aportará a la descongestión del sistema judicial y a una atención más oportuna de los casos.
La conciliación, señalan, no solo reduce tiempos de respuesta, sino que fomenta la resolución pacífica de conflictos en la vía pública.
El centro atiende de lunes a viernes y está dirigido a personas naturales residentes en Medellín, sin importar el sitio exacto donde ocurrió el accidente, siempre que pertenezcan a los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3.