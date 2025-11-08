La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Grupo Éxito sellaron una alianza estratégica para fortalecer la industria de la moda en Bogotá y la región, con acciones orientadas a impulsar la visibilidad, comercialización e internacionalización de las marcas locales.
El acuerdo busca convertir al sector moda en un eje de crecimiento empresarial e inclusión económica, al integrar a diseñadores, emprendedores y marcas consolidadas dentro de una cadena de valor compartida entre ambas entidades.
“Celebramos esta alianza que nos permitirá seguir avanzando en la democratización de la moda, articulando tanto al talento emergente como a los diseñadores locales con un actor estratégico del retail nacional como es el Grupo Éxito”, afirmó Ovidio Claros, presidente de la CCB.
“El resultado serán oportunidades de exhibición, comercialización, internacionalización y posicionamiento que respondan a los objetivos de fortalecimiento del ecosistema de la moda en Bogotá y la Región”, agregó.
Una alianza con visión empresarial y de expansión
La iniciativa se basa en cinco ejes estratégicos: la participación del Grupo Éxito en el Bogotá Fashion Weekend, activaciones con pasarelas y conversatorios en almacenes de la marca, oportunidades de expansión comercial y acciones de internacionalización en países como Francia y Emiratos Árabes Unidos.
Estas medidas permitirán que los productos diseñados y confeccionados en Bogotá lleguen a vitrinas físicas y digitales del Grupo Éxito, integrando a pequeños y medianos empresarios en cadenas de valor nacionales e internacionales.
“Nos sentimos muy complacidos con esta alianza, a través de la cual reafirmamos nuestro compromiso con impulsar la moda hecha en Colombia, con calidad, propósito y visión de futuro”, sostuvo Carlos Calleja, presidente del Grupo Éxito.
“Facilitar el acceso de los colombianos a prendas de moda y poner a disposición del talento local nuestra cadena de suministro y abastecimiento es una manera de generar nuevas oportunidades y promover empleo”, añadió.
Un sector con peso económico en Bogotá y la Región
Entre enero y agosto de 2025, el macrosector moda registró más de 31.000 empresas activas, equivalentes al 6,8 % del total empresarial en la jurisdicción de la CCB. El 88,6 % de estas compañías está ubicado en Bogotá y el 95,6 % corresponde a microempresas, lo que refleja la relevancia de este ecosistema como fuente de emprendimiento y empleo.
Los clústers de prendas de vestir, cuero, calzado y marroquinería concentran la mayor participación, mientras que el segmento de joyería y bisutería creció 6,3 % frente al año anterior, consolidándose como un motor dinámico dentro del sector.
Moda Éxito y Andrés Pajón: primera colaboración
Como parte de la alianza, el Grupo Éxito lanzará su primera colaboración con la firma de moda Andrés Pajón, participante de Bogotá Fashion Week.
La colección debutará durante el Bogotá Fashion Weekend del 27 al 30 de noviembre de 2025, integrando diseño nacional de lujo con el retail.
“Celebramos este tipo de alianzas porque nos permiten reinterpretar la esencia de Pajón & Cartagena en nuevas categorías y acercar nuestro universo creativo a más colombianas”, señalaron Andrés Pajón y Felipe Cartagena, directores creativos de la firma.