Grupo Éxito anuncia novedades en sus dos estrategias de ahorro para fin de año: promociones y descuentos

Para cerrar el año, Grupo Éxito presentó novedades en sus dos estrategias de ahorro: ImPRECIOnantes y Precio Insuperable.
Según informó el grupo, estas propuestas de ahorro llegan con nuevas promociones y descuentos especiales, para que más hogares puedan aprovechar precios bajos y seguir ahorrando en sus compras del día a día.
“En Grupo Éxito trabajamos para que nuestros clientes encuentren un surtido más completo, con más opciones de producto, marcas y posibilidades para hacer su mercado en un solo lugar. Al mismo tiempo, continuamos fortaleciendo nuestro portafolio de ahorro, ejemplo de ello son imPRECIOnantes y Precio Insuperable”, señaló Luz María Ferrer, vicepresidenta comercial y abastecimiento de Grupo Éxito.
Ofertas de Precio Insuperable e ImPRECIOnantes
En el caso de Precio Insuperable, que cuenta con un portafolio de más de 100 productos nuevos, las personas podrán encontrar hasta el 26 de diciembre una variedad de artículos con precios bajos en las categorías más relevantes de la canasta familiar.
En esta nueva etapa se destacan productos de derivados lácteos, galletas, bebidas, cuidado del hogar, aseo personal y aceites comestibles, entre otros. Los clientes podrán reconocer este producto bajo la etiqueta de ‘Precio Insuperable’ en las góndolas correspondientes a cada una de las categorías.
En portafolios de meses anteriores, las categorías de mayor venta han sido: leche líquida, café, aceite, quesos, salsa de tomate, chocolate de mesa, pañitos húmedos. Productos que han tenido descuentos desde el 15 %.
En esta última etapa del año, a la estrategia se unen más de 40 proveedores y 80 marcas.
Por su parte, ImPRECIOnantes cierra el 2025 e inicia el 2026 con su ciclo cuatro, que estará vigente del 1 de diciembre al 31 de enero.
En esta ocasión, el portafolio incluye categorías nuevas que no habían estado en meses anteriores, como aceite, margarina y chocolate de mesa. Además, continuarán ofreciendo productos de categorías básicas como café, azúcar, arroz, leche líquida, cereal, detergentes y papel higiénico.
Durante ciclos de dos meses, la estrategia fija precios bajos y estables en productos clave, disponibles en Carulla, Éxito, Surtimax y Superinter. Entre las categorías con mayor venta en los diferentes ciclos se destacan café, detergentes, gaseosas, arroz, cervezas, leche en polvo, azúcar, pastas, leche líquida. Productos con descuentos entre el 25 % y 40 %.