Alimentos en Colombia muy consumidos seguirían subiendo de precio en lo que resta de año

Buena parte del movimiento de la inflación que informa el DANE se suele explicar por el movimiento del precio de los alimentos en Colombia. Es, de hecho, una de las variables de mayor atención con la que cuentan analistas locales y el mismo Banco de la República.
Las principales expectativas apuntan a explicar que el aumento de los últimos meses en alimentos muy consumidos en el país podría haber llegado a su tope más alto.
Sin embargo, hay condiciones de la economía nacional y externa que generarían nuevos movimientos sobre el valor de los alimentos en Colombia, siendo uno de los más importantes una eventual disparada de la tasa de cambio.
Adicionalmente, el escenario de mayores riesgos establece que temporales de fuertes cambios climáticos, incluso a cierre de este año, pudieran terminar por condicionar los costos que deben asumir los productores del país, además de los posibles cultivos que no puedan utilizarse.
Más determinantes para el precio de los alimentos en Colombia
Un reciente informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana menciona que el grupo de perecederos sería el principal factor detrás de la reducción en los precios, favorecido por un crecimiento de la oferta agrícola y por la caída intermensual en los costos de producción.
Al tiempo esto último que el IPC de alimentos procesados se encaminaría a un leve aumento, por cuenta de la desaceleración de los costos de producción de la industria alimentaria y la apreciación del tipo de cambio.
El mismo equipo técnico del Banco de la República también apunta a que dependerá el comportamiento del precio de los alimentos en Colombia de que el país no vea traumatismos, como los que se han dado en ocasiones anteriores, con el transporte de estos productos.
Recomendado: Esta es la lista de 10 alimentos en Colombia que más suben de precio
Para el año entrante, los analistas locales mantienen sus expectativas para el valor de los alimentos en Colombia siga estabilizándose y se despegue cada vez más de lo que son las fluctuaciones de precios internacionales, asociados a costos de materias primas.