Las condiciones que ayudarían a que la inflación en Colombia baje hasta el 3 %

La discusión del salario mínimo es fundamental para poder entender cuál podría ser el momento en el que la inflación en Colombia aterrice en el 3 %, que es la meta que tiene el Banco de la República y cuyo dato no ha podido conseguir en los últimos cinco años.
Analistas locales y el mismo Banco de la República da por hecho que, cuento más sea el aumento del salario a los trabajadores, más compleja será la tarea para que el Banco de la República cumpla con ese supuesto.
Indican los principales pronósticos del país que, al menos para el año 2026, la inflación en Colombia ni siquiera se va a acercar al 3 % pendiente de coletazos por sobre costos de algunos precios de productos de alta demanda.
Adicionalmente, explican estos análisis, el ajuste amplio que buscaría el gobierno Petro para el salario mínimo en Colombia dilataría conseguir la meta hasta el 2027, también condicionado este escenario por el hecho de que algunos escenarios de riesgo no se materialicen.
Expectativas para que la inflación en Colombia baje
Hasta hace un par de días el Banco de la República había dado a conocer que ratificaba su meta de IPC en el 3 %, aunque también dejaba a un lado la posibilidad de que se diera el año entrante, por lo que habrá que esperar un año más.
Ha mencionado el mismo gerente del emisor, Leonardo Villar, que la Junta sigue enfocada en mantener controlada la inflación, pero hay comportamientos sobre precios de los alimentos y servicios públicos que generan incertidumbre, además de lo que pueda pasar con el encarecimiento financiero internacional.
“Las acciones de política monetaria, que han contribuido a reducir la inflación, seguirán encaminadas a llevar la inflación a la meta del 3 % y a que el crecimiento económico y el empleo avancen por una senda sostenible en el tiempo”, señaló el banco central en un reciente comunicado de prensa.
De momento, se espera que a cierre del año entrante la inflación en Colombia pudiera terminar más cerca del 4 %, pero no se descarta que el indicador siga incluso por encima del rango meta del emisor, que se ubica entre el 2 % y el 4 %.