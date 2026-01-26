Precio de los alimentos en Colombia podría enfriarse con fuerza este año: Esta es la causa

Los analistas locales siguen dando a conocer sus expectativas sobre el comportamiento de la inflación, además de lo que sería el aumento o caída de los precios de los alimentos en Colombia.
Varios son los hechos que condicionan el comportamiento de los precios en el país, siendo uno de los más importantes lo que sea el efecto del salario mínimo en todos los segmentos del país.
Justamente el aumento de las expectativas de inflación se contrarresta, en el más inmediato plazo, con lo que pueda pasar con el precio de los alimentos en Colombia.
Esto último teniendo en cuenta que la inflación ahora podría llegar al 6,5 % a cierre de este año, pero experimentando un respiro desde el lado de los alimentos, algunos de estos de los más consumidos en la canasta básica.
Dice un reciente informe de Corficolombiana que la variación mensual para la inflación de los alimentos sería de 0,65 % en enero del 2026, frente a 1,62 % de hace un año.
Más expectativas para el precio de los alimentos en Colombia
“El grupo de perecederos sería el principal factor detrás del aumento en los precios, ante aumentos en frutas frescas, hortalizas, plátanos y papas”, se lee en el documento
Al tiempo que el precio de los alimentos en Colombia, correspondientes a los procesados, registraría un leve aumento, en un contexto de desaceleración de los costos de producción de la industria alimentaria y la apreciación del peso.
Con todo esto, la expectativa apunta a que la inflación anual caería a 4,07 % a cierre de año, de darse ese pronóstico sería su nivel más bajo desde diciembre de 2024.