Almacenes Corona proyecta crecer a doble dígito en 2026: invertirá hasta $10.000 millones y abrirá nuevas tiendas 

En medio de un entorno económico retador y con señales mixtas en el consumo de los hogares, Almacenes Corona mantiene una postura agresiva de crecimiento para 2026. La compañía proyecta expandirse a doble dígito en ventas, con una inversión que podría alcanzar los $10.000 millones y la apertura de nuevas tiendas en varias regiones del país.
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Así lo reveló Paula Moreno, gerente de Almacenes Corona, en entrevista con Valora Analitik, en la que detalló los fundamentos detrás de esta estrategia, los resultados recientes y los factores que están moldeando el comportamiento del consumidor colombiano.
“Estamos esperando crecer a doble dígito en ventas y le tenemos una buena proyección”, afirmó, al explicar que la compañía arrancó 2026 “con el pie derecho” tras un 2025 que, aunque desafiante, dejó resultados positivos en expansión y ventas.
De acuerdo con la ejecutiva, el año pasado estuvo marcado por un entorno complejo, pero con resultados que respaldan la decisión de seguir invirtiendo. “Tuvimos un 2025 retador en ventas. Llegamos a crecer doble dígito, tuvimos dos aperturas (…) y nos fue bien en ventas, cumpliendo presupuestos por encima del 100 %”, explicó.
Las aperturas en Villa Santos, en Barranquilla, y en Ibagué, una plaza nueva para la compañía, no solo ampliaron su cobertura, sino que superaron las expectativas comerciales.
Actualmente, la red de Almacenes Corona suma 64 puntos de venta propios en Colombia, compuesta por 43 Centros Corona, 14 puntos ServiGrival enfocados en plomería y grifería, y seis tiendas pintureras, lo que refleja una estrategia diversificada en formatos y categorías.
Esta operación se distribuye en 14 ciudades y ocho municipios, consolidando una presencia relevante en el mercado de remodelación y venta directa al consumidor.
Para 2026, la compañía tiene previsto invertir entre $7.000 millones y $10.000 millones, dependiendo de la disponibilidad de locales estratégicos que se ajusten a su modelo de negocio. “Ese es el máximo presupuesto que tenemos para apertura de tiendas”, precisó Moreno.
La meta es abrir al menos cuatro nuevas tiendas durante el año, en formatos que pueden variar entre Centros Corona, tiendas pintureras o puntos ServiGrival. La expansión estará orientada hacia regiones con alto potencial de crecimiento como Boyacá, la costa Caribe, Antioquia y Bogotá, donde la zona centro sigue siendo clave al representar más del 36 % de los ingresos de la compañía.
Este plan responde a una lectura clara del mercado: el segmento de remodelación en Colombia mueve aproximadamente $13 billones y sigue altamente fragmentado, con presencia de múltiples oferentes pequeños y territorios aún desatendidos. En palabras de Moreno, “todavía tenemos un mercado con muchas oportunidades (…) hay muchos territorios donde la gente se tiene que movilizar para encontrar tiendas de remodelación”.
Remodelación: un negocio foco para Almacenes Corona frente a la coyuntura
Uno de los puntos centrales de la estrategia de Almacenes Corona es su enfoque en la remodelación, más que en la vivienda nueva, lo que le permite amortiguar los efectos de ciclos negativos en el sector inmobiliario. “Estamos enfocados en remodelación (…) no necesariamente es vivienda nueva VIS o no VIS, sino vivienda ya usada, reparaciones, arrendatarios que remodelan”, explicó la gerente.
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Este enfoque se traduce en una demanda más estable, ya que las reparaciones del hogar no suelen postergarse incluso en contextos de incertidumbre económica. “La casa como los carros no dan espera (…) las reparaciones tienen que solucionarse de inmediato”, aseguró.
El comportamiento del consumo sigue siendo un factor determinante para la compañía. Según reveló la directiva, el consumo de los hogares crece alrededor de 2,6 %, lo que evidencia una recuperación lenta.
Moreno señaló que existe expectativa frente al impacto del aumento del salario mínimo, aunque reconoce que sus efectos aún no se reflejan plenamente. “Esperamos que el consumo se reactive y al tener mayores ingresos, los colombianos puedan acceder a mejores formas de vida, transformando sus espacios”, indicó.
En el proceso de compra, el canal digital cumple un rol cada vez más relevante, pero sin desplazar el protagonismo de las tiendas físicas. Según la ejecutiva, más del 90 % de las compras en remodelación se siguen realizando en puntos físicos, debido a la necesidad de ver materiales, texturas y colores antes de tomar una decisión.
Sin embargo, la inspiración del consumidor se origina en entornos digitales como redes sociales y plataformas propias de la compañía, lo que configura un modelo claramente omnicanal. Además, el comercio electrónico permite llegar a zonas donde no hay presencia física, ampliando el alcance de la oferta.
La compañía también ha identificado cambios relevantes en el comportamiento del consumidor, especialmente en segmentos jóvenes. Estos compradores viven en espacios más pequeños, entre 37 y 67 metros cuadrados, pero están dispuestos a invertir más por metro cuadrado para mejorar acabados, incorporar diseño y adoptar tendencias internacionales.
“Se están atreviendo a meter más color (…) incluso pintar techos”, destacó Moreno, al señalar que este tipo de decisiones antes no eran comunes.
Este cambio ha impulsado el desarrollo de soluciones más personalizadas, como la plataforma “1200° Corona”, que permite diseñar espacios a la medida en categorías como cerámica, baños y revestimientos.
Para definir su estrategia, Almacenes Corona sigue de cerca variables macroeconómicas como el consumo de los hogares, la tasa de cambio y los costos de materias primas, además de indicadores regionales como el crecimiento de ciudades intermedias y el impacto de las remesas, que en algunas zonas están impulsando la remodelación de viviendas.
Pese a la incertidumbre política y económica, la compañía mantiene una visión de largo plazo basada en su trayectoria. “Esta compañía lleva 145 años en el mercado (…) y no ha dejado de seguir presente en las casas de los colombianos”, afirmó Moreno.
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Hacia adelante, la expectativa de Almacenes Corona es consolidar su presencia en un mercado aún fragmentado y con alto potencial de crecimiento, apalancado en la necesidad constante de remodelación en los hogares colombianos.
No obstante, el ritmo de expansión y crecimiento estará estrechamente ligado a la evolución del consumo, el ingreso disponible de los hogares y las dinámicas regionales.